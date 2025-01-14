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Десять країн ЄС закликали заборонити імпорт російського газу
23:47 13.01.2025 |
Група з 10 країн Європейського Союзу закликає посилити санкції проти Росії шляхом введення нових обмежень на природний газ і посилення контролю за дотриманням встановленого цінового обмеження на нафту.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
До цієї ініціативи приєдналися Швеція, Ірландія, Польща та три балтійські країни. Вони пропонують заборонити імпорт російського природного газу по трубопроводах і зрідженого природного газу (ЗПГ) до країн ЄС, щоб зменшити доходи Кремля.
Хоча ЄС уже заборонив імпорт російської нафти, залежність окремих країн від газу з Москви досі перешкоджала санкціям проти цього ресурсу.
Будь-які обмежувальні заходи потребують одностайного схвалення всіх 27 країн-членів ЄС. Це стало значною перепоною через відкритий скептицизм прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до таких кроків.
"Кінцевою метою має стати заборона імпорту російського газу та ЗПГ у найкоротші терміни", - зазначається в документі, який підписали також Данія, Фінляндія, Чехія та Румунія.
"Альтернативою до повної заборони може стати поступове скорочення використання російського газу та ЗПГ, як це вже було передбачено в дорожній карті RePowerEU".
Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, планує наступного місяця представити детальний план щодо поступової відмови від російської енергії.
Проте в Європі зростає занепокоєння через поступове підвищення цін на газ, викликане холодною погодою та новими санкціями США проти російської енергетики.
Попри зусилля ЄС із диверсифікації енергоресурсів, загальна вартість імпорту нафти, газу та вугілля з Росії з початку війни перевищила €200 мільярдів ($204 мільярди). Цю цифру було зазначено в документі, який країни-ініціатори поширили серед інших членів ЄС напередодні обговорення нового пакету санкцій.
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