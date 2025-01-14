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АНАЛІТИКА

Генсек НАТО заявив, що балтійський саміт обговорить захист підводної інфраструктури

 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сподівається, що саміт балтійських країн Альянсу знайде рішення для захисту підводної інфраструктури.

"Я сьогодні ввечері поїду до Гельсінкі... де відбудеться саміт, скликаний, щоб передбачити необхідні заходи з метою уникнути нових диверсій і посилити опірність нашого потенціалу", - заявив Рютте в понеділок на слуханнях у комітеті із закордонних справ і підкомітеті з безпеки та оборони Європейського парламенту.

"І ми подивимося, що маємо зробити в тому, що стосується використання флоту. Ми не повинні поступатися цим диверсіям", - додав глава НАТО.

Рютте у своєму виступі нагадав про пошкодження підводних кабелів між Литвою і Швецією в листопаді минулого року та між Естонією і Фінляндією в грудні.

"Ми маємо захищатися від подібних шкідливих атак. Ми не повинні допускати таких диверсій та актів дестабілізації. Ми діятимемо щоразу, коли вони відбуватимуться", - заявив генсек Альянсу.

У вівторок у Гельсінкі у зустрічі, яку організовують президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, візьмуть участь глави держав і урядів Німеччини, Данії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції. Крім того, до них приєднається виконавчий заступник голови Єврокомісії з питань безпеки Генна Вірккунен.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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