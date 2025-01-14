Танкер «тіньового флоту» планував пошкодити ще більше кабелів у Балтійському морі

Екіпаж нафтового танкера, якого підозрюють у саботажі підводних кабелів у Балтійському морі, готувався пошкодити інші кабелі та трубопроводи, але судно затримали.

Про це заявив керівник фінського розслідування, пише Reuters.

26 грудня 2024 року фінська влада затримала нафтовий танкер Eagle S, який перевозив російську нафту. Підозрюють, що судно пошкодило лінію електропередач Estlink 2 між Фінляндією та Естонією, а також чотири телекомунікаційні кабелі, протягнувши якір морським дном на відстань понад 100 км.

Керівник розслідування, Рісто Лохі з Національного бюро розслідувань, заявив агентству Reuters, що судно загрожувало пошкодити ще один енергетичний кабель, Estlink 1, а також газопровід BalticConnector між Фінляндією та Естонією на момент його затримання.

"Існувала майже негайна загроза того, що інші кабелі чи трубопроводи, пов'язані з нашою критичною підводною інфраструктурою, могли бути пошкоджені", - зазначив Лохі.

Лохі також повідомив, що дев'ятого члена екіпажу судна внесли до списку підозрюваних і заборонили йому залишати країну. Фінляндія оголосила раніше цього місяця, що вісім із 24 членів екіпажу перебувають під забороною виїзду. Капітан судна є громадянином Грузії, а екіпаж складається з громадян Індії та Грузії.

В іншому інциденті Фінляндія та інші країни Балтійського моря підозрюють китайський суховантаж Yi Peng 3 у тому, що він пошкодив два підводні волоконно-оптичні кабелі в листопаді, протягнувши якір морським дном.