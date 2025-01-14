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Швеція приєднається до патрульної місії НАТО в Балтійському морі
23:02 13.01.2025 |
Швеція приєднається до патрульної місії НАТО в Балтійському морі, що буде першим випадком подібної співпраці, повідомляє шведська телерадіокомпанія SVT.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон на пресконференції повідомив, що Швеція відправить три судна свого флоту і спостережний літак для участі в патрульній операції НАТО в Балтійському морі, завданням якої буде нагляд за підводною критичною інфраструктурою.
"Ці військові кораблі передаються під командування НАТО і будуть використовуватися задля створення кращих умов для розуміння морської ситуації в Балтійському морі. Це значний і важливий внесок Швеції... і перший випадок, коли Швеція як союзник надає свої збройні сили для заходів НАТО зі стримування та оборони безпосередньо біля наших кордонів", - зазначив він.
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