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Швеція виявила ознаки пошкодження кабелю Nordbalt у Балтійському морі
22:50 13.01.2025 |
На ще одному кабелі в Балтійському морі - Nordbalt між Швецією та Литвою - були знайдені пошкодження від якоря.
Про це, як пише "Європейська правда", заявив міністр оборони Швеції Карл-Оскар Болін, якого цитує SVT.
За його словами, пошкодження, ймовірно, було спричинене китайським кораблем Yi Peng 3. Корабель розірвав і пошкодив кабелі між Швецією і Литвою, Німеччиною і Фінляндією 17 і 18 листопада, коли стояв на якорі приблизно за 160 км від берега.
Слідчі розслідують інцидент і вважають, що судно зробило це навмисно, оскільки капітан був завербований російськими спецслужбами. 25 грудня один з електричних кабелів між Естонією та Фінляндією був перерізаний танкером Eagle S, який, як підозрюють, належить до російського "тіньового флоту".
За словами Боліна, всі ці інциденти можуть бути пов'язані з відключенням країн Балтії від білорусько-російської електромережі у лютому.
"Те, що повідомляють шведські ЗМІ, показує, що ми не можемо вірити у випадковість того, що відбувається в Балтійському морі. Ми повинні дуже серйозно ставитися до цих випадків саботажу або спроб саботажу цієї інфраструктури. І це показує, що швидка реакція НАТО необхідна для захисту інтересів наших споживачів і, власне, всієї нашої інфраструктури, а також ринку електроенергії і стабільності цін", - прокоментував інцидент Арнольдас Пікжірніс, заступник міністра енергетики Литви, в інтерв'ю LRT.
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив у неділю, що його країна не перебуває у стані війни, але і не живе в мирний час. Він повідомив, що Швеція вперше надає ресурси силам НАТО, і також уперше сили НАТО будуть стежити за Балтійським морем і всім регіоном через підвищену загрозу об'єктам інфраструктури.
Як повідомлялося, Швеція делегує три судна і літак до патрульної місії НАТО у Балтійському морі.
Країни Балтії від'єднаються від енергосистеми Росії і Білорусі у лютому 2025 року.
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