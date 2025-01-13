Росіяни не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали. Простроченість за кредитками сягає $5 мільйонів

У Росії все більше людей не справляються з обслуговуванням боргів, які вони набрали. Так, прострочена заборгованість росіян за кредитними картками в листопаді минулого року зросла на 2,3%, до 491 млрд руб.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначають на ринку, є ознаки використання населенням Росії позикових коштів для фінансування першочергових витрат.

За місяць кількість кредиток із простроченням понад 90 днів зросла з 7,5 млн до 7,65 млн штук, і це 8% всіх карт на руках у росіян (96 млн на кінець листопада), а розмір прострочення - максимальний за останні роки.

Прострочені майже 0,5 трлн руб. - це понад 30% усіх поганих боргів населення.

За даними Центробанку Росії, на кінець жовтня банки мали 1,6 трлн руб. проблемних роздрібних кредитів, або 4,3% портфеля. За іпотекою, на яку припадає трохи більше половини боргів росіян перед банками, прострочена заборгованість теж швидко зростає, але становить лише 0,7% на кінець жовтня.

Частка проблемних споживчих кредитів, куди входять карти, була 7,9%. Загальна заборгованість за картами на кінець листопада становила 4,4 трлн руб., тобто прострочені 491 млрд руб. перевищують 11%.

Стан кредитування в Росії

Наприкінці минулого року повідомлялося, що стрімке зростання ринкових ставок під кінець року змусило Центробанк Росії зняти обмеження на вартість позикових коштів для громадян. Так, російський Центробанк дозволив банкам у першому кварталі видавати споживчі кредити під будь-які відсотки.

Як повідомлялося, 20 грудня Центробанк Росії після критики з боку президента РФ Владіміра Путіна відмовився від підвищення базової ставки, попри збереження високої інфляції.

До того стало відомо, що ставки за споживчими кредитами в російських банках на початку листопада становили від 25% до 38% річних, але до 19 листопада максимальний рівень ставок піднявся до 44%.

Водночас рівень платіжної дисципліни клієнтів російських банків упав до мінімуму з пандемії 2020 року. Так, із початку року до кінця серпня 800 тис. росіян вийшли на прострочення за позиками у банків, а загальна кількість неплатників досягла 6,2 млн.

На початку жовтня повідомлялося, що в Росії майже половина позичальників, які мають іпотечні або споживчі кредити, повідомляють, що їм важко виплачувати борги.

Раніше стало відомо, що попри посилення обмежень, закредитованість росіян зростає. Понад 13 млн росіян одночасно мають три та більше кредитів, за останній рік їх кількість зросла на 2,2 млн, свідчать дані Центробанку Росії.

Російський фінансовий регулятор також фіксує погіршення якості портфеля кредитів населенню.

Перед тим повідомлялося, що заборгованість росіян за кредитними картками зросла до рекордного рівня за останні роки. Так, у серпні власники кредиток витратили 33,9% від доступного ліміту, за місяць показник зріс на 1,9 відсоткового пункта (в.п.) та став найбільшим від початку 2022 року, коли він становив 31,6%.

До того повідомлялося, що кредити російських банків населенню продовжують збільшуватися, попри підвищення ставок російським Центробанком та обмеження видачі кредитів готівкою.