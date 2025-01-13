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Стів Джобс
Азербайджан зупинив поставки газу до Сербії
14:30 13.01.2025 |
Поставки газу з Азербайджану до Сербії припинені, і невідомо, коли вони відновляться.
Про це, як пише "Європейська правда", заявив у суботу, 11 січня, президент Сербії Александар Вучич, повідомляє інформаційне агентство Tanjug.
За його словами, про призупинення поставок повідомила азербайджанська сторона.
"Я отримав інформацію від наших азербайджанських братів і друзів, що через форс-мажорні обставини і проблеми, які у них виникли, ми на сьогодні не можемо розраховувати на 1,7 мільйона кубометрів газу, які надходили щодня", - сказав Вучич.
Як він зауважив, поки що неясно, коли відновляться поставки газу. "Це означає, що віднині ми почнемо витрачати запаси газу", - сказав Вучич. Він висловив сподівання, що поставки відновляться через місяць-два.
У 2023 році Сербія підписала угоду з Азербайджаном про закупівлю 400 мільйонів кубометрів природного газу на рік з 2024 року. Загалом Сербія використовує понад 3 мільярди кубометрів газу на рік. Решта газу надходить з Росії.
Сербія перебуває під тиском необхідності зменшити свою залежність від Росії у сфері постачання газу та нафти. Після нових санкцій США проти російського нафтового сектору російській компанії "Газпром нефть" буде надано 45 днів для виходу з власності сербської нафтової компанії NIS, яка є одним з найбільших платників податків до бюджету Сербії, повідомляє агентство Reuters.
Мажоритарними власниками NIS є "Газпром нефть", якій належить 50% акцій, та російський "Газпром", якому належить 6,15% акцій. Уряд Сербії володіє 29,87%, а решта акцій належать дрібним акціонерам.
Раніше цього тижня Болгарія також заявила, що Азербайджан призупинив контрактні поставки газу з 7 до 11 січня через невстановлені технічні причини.
Перерва сталася після того, як азербайджанський підрозділ BP заявив у п'ятницю, що призупинив роботу платформи "Шах-Деніз Альфа" після виявлення технічної проблеми на підводному газопроводі для експорту газового конденсату.
Тим часом у сербському уряді підкреслювали наміри і далі купувати російський газ.
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