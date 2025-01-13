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АНАЛІТИКА

Китай дозволив Ірану почати відвантаження нафти зі сховищ

 

Іран почав транспортувати нафту, що зберігається в Китаї, зі схвалення Пекіна, повідомили The Wall Street Journal джерела приблизно через два тижні після того, як Iran International повідомила про рішучість Тегерана розпродати постачання напередодні більш суворих санкцій, які очікуються за Дональда Трампа.

25 млн барелів нафти поступово доставлялися до Китаю до травня 2019 року як запобіжний захід, коли президент Дональд Трамп наклав санкції на експорт нафти з Ірану, але надав Китаю тимчасові звільнення.

Однак у травні 2019 року, коли адміністрація Трампа скасувала ці звільнення, нафта залишилася непроданою й застрягла в орендованих резервуарах для зберігання в портах «Далянь» і «Чжоушань».

23 грудня Iran International уперше повідомив про місію КВІР з вивезення цих запасів нафти з китайського порту «Далянь». У наступному звіті Iran International посилається на джерело, яке повідомляє, що Іран намагався вивести інші запаси нафти з китайського порту «Чжоушань».

Після цих повідомлень джерела Reuters 8 січня підтвердили існування такого великого обсягу заблокованих іранських запасів нафти в Китаї, додавши, що Іран повинен заплатити $450 млн за зберігання китайським нафтосховищам, щоб їх випустити.

Останній звіт The Wall Street Journal від 11 січня проливає нове світло на зусилля Ірану повернути свою нафту, що зберігається в Китаї, попереджаючи, що КВІР взяв на себе відповідальність за розвантаження й отримання цієї нафти. Є занепокоєння, що доходи від її продажу можуть бути передані регіональним проксі-силам Ісламської Республіки.

У звіті додається, що два танкери, Madestar і CH Billion, нещодавно були відправлені у порт «Далянь» для завантаження частини іранської нафти.

Madestar покинув Далянь на початку цього місяця, перевозячи 2 млн барелів нафти, а інший, CH Billion, як повідомляється, все ще стоїть у Даляні з вантажем у 700 тис. барелів.

Щоб обійти санкції й продати свою нафту, Іран покладався на складні судноплавні мережі. Для того, щоб китайський покупець міг придбати збережену іранську нафту, вантаж спочатку мав би залишити Китай і знову в'їхати, змінивши документацію, щоб замаскувати його як неіранську нафту.

За даними The Wall Street Journal, нинішня вартість іранської нафти в Китаї перевищує $2 млрд. Однак Тегеран винен приблизно $1 млрд за орендовані резервуари для зберігання у двох китайських портах, що вдвічі більше, ніж повідомляло раніше Reuters.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Китай, Іран
 

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