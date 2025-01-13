Китай відмовляється приймати танкери з російською нафтою після нових санкцій США

Три танкери з понад 2 мільйонами барелів російської нафти плавають у водах біля східного Китаю і не можуть відвантажитися після того, як у п'ятницю 10 січня США ввели нові санкції проти найбільших нафтових компаній РФ.

Про це пише Bloomberg.

Танкер Huihai Pacific мав прибути в Дунцзякоу в провінції Шаньдун 15 січня після завантаження майже 770 000 барелів сирої нафти ESPO з російського тихоокеанського порту Козьміно на початку місяця. Однак протягом вихідних він змінив курс і тепер припаркований у морі із завантаженою нафтою.

Як пише видання, це судно, разом із багатьма іншими, потрапило під найагресивніший пакет заходів, спрямованих на експорт російської нафти з моменту вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Інший танкер Mermar покинув Козьміно 5 січня з понад 755 000 барелів ESPO і мав зайти в порт Яньтай цього тижня, але зараз очікує біля узбережжя.

Olia вийшла з російського порту 7 січня з майже 709 000 барелів цього сорту, і також прямувала до Яньтая, але зараз знаходиться в Жовтому морі.

Танкери не відвантажуються через кілька днів після того, як Shandong Port Group Co., яка керує декількома портами в провінції, закликала термінали припинити дозволяти нафтовим танкерам, які перебувають під санкціями, причалювати або розвантажувати вантаж.

Нагадаємо:

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз", а також провайдерів страхування суден "Ингосстрах" та "Альфастрахование".

За даними газети Financial Times, заходи включають додавання до чорного списку 183 суден "тіньового флоту", залучених до експорту енергоресурсів з Росії.