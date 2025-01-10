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АНАЛІТИКА

США ввели санкції проти голови «Росатома»

 

Державний департамент США ввів санкції проти генерального директора російської державної енергетичної компанії "Росатом" Олексія Ліхачова. Під обмеження потрапили також члени правління компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

У Держдепі зазначили, що це вже одинадцятий пакет санкцій щодо Росії, пов'язаних саме з "Росатомом".

Високопосадовці "Росатома" раніше публічно заявили, що підприємства компанії розробляють системи озброєння, в тому числі для використання у війні Росії проти України.

Дочірні підприємства "Росатома" забезпечили російську оборонну промисловість озброєнням, компонентами та передовими технологіями військового призначення для подальшої війни Росії проти України.

США звинувачують посадовців "Росатома" у роботі у сфері ядерної зброї та оборонному секторі Росії, експорті будівництві атомних електростанцій, а також зловмисній діяльності, включаючи окупацію Запорізької атомної електростанції в Україні.

Зазначається, що під санкціями США вже майже 70 дочірніх та пов'язаних із "Росатомом" компаній, зареєстрованих у Сполучених Штатах.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, сьогодні 10 січня, США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній. Водночас обмеження торкнулися й сербської компанії, яка пов'язана з "Газпром нефть".

Британія також ввела санкції проти російських компаній "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз". Обмеження вдарять по доходах Росії від продажу нафти.

Як повідомило Reuters, нові санкції США проти російських нафтових компаній є наймасштабнішими обмеженнями проти енергетичного сектора країни-агресора. Росія може втрачати мільярди доларів на місяць.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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