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В Кремлі відреагували на заяву Трампа про підготовку зустрічі з Путіним
12:48 10.01.2025 |
У Кремлі, коментуючи заяву обраного президента США Дональда Трампа про підготовку зустрічі з Владіміром Путіним, зазначили, що російський правитель відкритий до контактів з іноземними лідерами.
Про це заявив речник Путіна Дмитрій Пєсков, якого цитує РБК, повідомляє "Європейська правда".
За словами представника Кремля, для діалогу між Трампом і Путіним жодних умов не потрібно, тільки політична воля і обопільне бажання.
"Ми бачимо, що пан Трамп також декларує свою готовність вирішувати проблеми через діалог. Ми вітаємо це. Конкретики поки що, як і раніше, ніякої немає", - сказав він.
Пєсков висловив думку, що "якісь рухи" у підготовці такої зустрічі відбуватимуться вже після того, "як пан Трамп увійде до Овального кабінету".
Трамп раніше заявляв, що вже працює над організацією зустрічі з Путіним.
За день до цього обраний Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету орієнтовно протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти рішення для зупинки повномасштабної війни.
Водночас неофіційно повідомляють, що представники Трампа у розмовах з європейськими партнерами визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, та обіцяють продовжити підтримку Києва.
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