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АНАЛІТИКА

Японія розширила санкції проти РФ, КНР і КНДР

 

Японія в п'ятницю розширила список об'єктів заморожування активів відповідно до законодавства про валютне регулювання та зовнішню торгівлю 33 організаціями і 12 особами, включно з громадянином Північної Кореї, а 53 організації з країн, включно з РФ і КНР, нещодавно стали об'єктами експортних заборон та інших заходів.

Як повідомляє видання Japan Times, Японія також заборонить експорт до РФ ще 335 товарів, включно з невеликими мотоциклами і компонентами для спеціальних транспортних засобів, таких як крани, з 23 січня. "Мета - посилити відповідь Японії на підтримку Північною Кореєю Росії та використання Москвою третіх країн для ухилення від санкцій", - ідеться в повідомленні.

Ці заходи "мають сприяти міжнародним зусиллям із досягнення миру... Японія продовжить працювати у співпраці з міжнародною спільнотою, включно зі своїми партнерами з Великої сімки", - заявив на пресконференції головний секретар кабінету міністрів Йосімаса Хаясі.

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував Японії за посилення санкцій проти РФ, додавши, що санкції введено "за те, що Росія використовує КНДР у війні проти України".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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