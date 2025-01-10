Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейський авіарегулятор радить не літати над заходом Росії

Європейський авіарегулятор радить не літати над заходом Росії

 

Європейське агентство авіаційної безпеки EASA рекомендувало авіакомпаніям не використовувати для польотів повітряний простір західної частини Росії через ризик інцидентів у зв'язку з війною.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення опублікували 9 січня.

Новий Інформаційний бюлетень щодо зон конфлікту розширює рекомендації стосовно польотів у повітряному просторі Росії, які раніше були включені у документ CZIB-2022-01R11 стосовно України.

Рекомендується уникати польотів у російському повітряному просторі західніше 60° довготи. Дія рекомендації поширюється і на перевізників, зареєстрованих за межами ЄС, які керуються дозволами EASA.

Рекомендація діє до 31 липня 2025 року, але за потреби може бути переглянута раніше.

"EASA продовжить у співпраці з Єврокомісією пильно стежити за ситуацією та оцінювати ризики для операторів з ЄС і третіх країн, що виконують польоти з та до країн Євросоюзу", - зазначає регулятор.

У заяві нагадали, що наразі жодна з авіаліній ЄС не літає до Росії чи через повітряний простір Росії, проте так продовжують робити деякі авіалінії з третіх країн, попри пов'язані з війною ризики.

Приводом для нової рекомендації ймовірно стала катастрофа рейсу Azerbaijani Airlines, що прямував із Баку до Грозного. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вимагає покарати представників РФ, винних в катастрофі.

Останнім часом низка російських аеропортів призупиняли роботу через атаки безпілотників і роботу ППО.

Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2825
  0,0464
 0,11
EUR
 1
 43,5594
  0,1322
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1317  0,06 0,14 42,9857  0,16 0,37
EUR 43,5109  0,01 0,02 44,4261  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,02 0,06 42,3000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес