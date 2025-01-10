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Трамп заявив, що працює над організацією зустрічі з Путіним
08:55 10.01.2025 |
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже працює над організацією зустрічі з очільником Кремля Владіміром Путіним.
Як повідомляє The Hill, пише "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з журналістом Fox News під час зустрічі з республіканськими губернаторами штатів на своїй віллі у Флориді.
Трамп заявив, що "дуже багато комунікує" з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і бав багато контактів з іншими світовими лідерами, та ще не говорив з правителем Росії.
"Він хоче зустрітися. І ми працюємо над цим... Президент Путін хоче зустрічі. Він казав про це навіть публічно, і ми маємо закінчити ту війну. Це кривавий хаос", - наводять слова Трампа.
За день до цього обраний Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету орієнтовно протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти рішення для зупинки повномасштабної війни.
Водночас неофіційно повідомляють, що представники Трампа у розмовах з європейськими партнерами визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, та обіцяють продовжити її підтримку.
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