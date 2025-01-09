У Росії зростають неплатежі: бізнес повертається до розрахунків за передоплатою

Зростання неплатежів змусило бізнес в Росії повертатися до популярної в 1990-ті роки схеми розрахунків за передоплатою. Про це зазначили керівники Центробанку під час дискусії, пише The Moscow Times.

Росіяни все частіше не виконують свої фінансові зобовʼязання через проблеми, що накопичуються в економіці, високі відсоткові ставки та труднощі з розрахунками в зовнішній торгівлі.

"За словами низки учасників обговорення, під час оперативних опитувань компанії зазначають деяке зростання затримок платежів і, як наслідок, скорочення постачань із відтермінуванням оплати й зростання постачань за передоплатою" - йдеться в резюме дискусії.

Ставки за кредитами та навіть депозитами в Росії помітно перевищують ключову, що стимулює компанії довше тримати кошти в банках, замість того щоб інвестувати або оперативно розплачуватися з контрагентами.

Крім цього, частка російських компаній, які допускають прострочення за платежами постачальникам, зросла в третьому кварталі до значень, близьких до рекордних.