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АНАЛІТИКА

У Росії зростають неплатежі: бізнес повертається до розрахунків за передоплатою

 

Зростання неплатежів змусило бізнес в Росії повертатися до популярної в 1990-ті роки схеми розрахунків за передоплатою. Про це зазначили керівники Центробанку під час дискусії, пише The Moscow Times.

Росіяни все частіше не виконують свої фінансові зобовʼязання через проблеми, що накопичуються в економіці, високі відсоткові ставки та труднощі з розрахунками в зовнішній торгівлі.

"За словами низки учасників обговорення, під час оперативних опитувань компанії зазначають деяке зростання затримок платежів і, як наслідок, скорочення постачань із відтермінуванням оплати й зростання постачань за передоплатою" - йдеться в резюме дискусії.

Ставки за кредитами та навіть депозитами в Росії помітно перевищують ключову, що стимулює компанії довше тримати кошти в банках, замість того щоб інвестувати або оперативно розплачуватися з контрагентами.

Крім цього, частка російських компаній, які допускають прострочення за платежами постачальникам, зросла в третьому кварталі до значень, близьких до рекордних.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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