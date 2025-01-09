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Поляки були вимушені відмовитись від масштабних планів щодо своїх колісних САУ Kryl через аналіз війни в Україні

Поляки були вимушені відмовитись від масштабних планів щодо своїх колісних САУ Kryl через аналіз війни в Україні

 Дослідний зразок польської САУ Kryl. Ілюстрація: Jerzy Reszczyński

Польські військові вирішили не закуповувати колісні самохідні артилерійські установки (САУ) після аналізу бойових дій в Україні. Про це повідомляє видання ZBIAM з посиланням на документ міністерства національної оборони Польщі.

У відповіді польського оборонного відомства на запит парламенту, опублікованій на вебсайті канцелярії Сейму, зазначається, що «враховуючи досвід, набутий під час війни в Україні», міністерство вирішило зосередитися на створенні «ударної спроможності» на базі 155-мм самохідних гаубиць Krab польського виробництва та південнокорейських САУ K9 різних модифікацій.

Чинний план технічного переоснащення польського війська на 2021-2035 роки не передбачає придбання колісних гаубиць Kryl калібру 155-мм. У документі зазначається, що можливість закупівлі цих артилерійських систем розглядатиметься після 2035 року.

Поляки були вимушені відмовитись від масштабних планів щодо своїх колісних САУ Kryl через аналіз війни в Україні

 Дослідний зразок польської САУ Kryl. Ілюстрація: Jerzy Reszczyński

Водночас у документі не пояснюється, чому саме польські військові дійшли такого висновку.

Програма «Дивізіонний вогневий модуль 155-мм самохідних гаубиць» (Dywizjonowy moduł ogniowy 155 mm armatohaubic samobieżnych), у рамках якої було розроблено колісну САУ Kryl, завершилася до кінця 2022 року. За початковою концепцією, ці САУ мали стати частиною озброєння артилерійських підрозділів польської армії.

Однак після початку повномасштабної війни в Україні польське оборонне відомство переорієнтувалося на гусеничні артилерійські системи. У грудні 2024 року Польща замовила 96 самохідних гаубиць Krab.

Також країна планує інвестувати близько 750 млн доларів у збільшення виробництва боєприпасів на випадок можливого збройного конфлікту з Росією.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Польща
 

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