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Норвегія видобула рекордний обсяг природного газу у 2024 р. - NOD
16:20 09.01.2025 |
Норвегія у 2024 році збільшила видобуток природного газу до рекордного рівня в 124 млрд кубометрів, йдеться в річному огляді Норвезького офшорного директорату (NOD).
Попередній максимум у 122,8 млрд кубометрів було встановлено 2022 року.
Загалом видобуток вуглеводнів торік становив близько 240 млн кубометрів нафтового еквівалента, що є найвищим показником з 2009 року.
"За прогнозами, надалі видобуток залишиться на стабільно високому рівні в найближчі два-три роки, перш ніж до кінця 2020-х років очікується його поступове зниження", - наголошується у звіті.
На кінець грудня на шельфі Норвегії розробляли 94 родовища, зокрема було введено в експлуатацію Hanz і Tyrving у Північному морі. Жодне родовище не було закрито минулого року.
Запуск видобутку на родовищі Johan Castberg у Баренцевому морі заплановано на перший квартал 2025 року.
"Очікується, що протягом наступних кількох років буде введено в експлуатацію кілька нових родовищ, але водночас багато родовищ буде закрито", - йдеться в повідомленні NOD.
Нафтогазові компанії пробурили 42 свердловини минулого року, причому в 16 з них було виявлено запаси вуглеводнів.
За прогнозом директорату, цього року компанії пробурять близько 40 розвідувальних свердловин, зокрема 20-25 у Північному морі.
Інвестиції в проєкти на шельфі Норвегії, як очікується, сягнуть 267 млрд норвезьких крон ($23,4 млрд) 2025 року, що на 2,5% перевершить торішній показник.
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