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АНАЛІТИКА

Міністр оборони Німеччини виступає за збереження формату «Рамштайн»

 

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголошує на важливості продовження функціонування Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

"На чолі зі США Контактна група з питань оборони України виявилася доволі успішною. Головне - зберегти цей формат", - сказав він на 25-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), що відбувається в четвер у Німеччині.

Окремо він висловив вдячність лідерству міністра оборони США Ллойда Дж. Остіна ІІІ, зазначивши, що його "особиста відданість відіграла велику роль".

"Без вас, вашої відданості й вашого керівництва боротьба України за свободу не дала б тих самих результатів. Результати, які тепер мають надихнути нас докласти всіх зусиль для досягнення майбутнього", - зазначив Пісторіус.

Як повідомили в Пентагоні, під час майбутнього 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині 9 січня мають намір визначити оборонні спроможності України на підтримку сил стримування до 2027 року. Для Остіна це остання зустріч у форматі "Рамштайн" як міністра оборони США.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден ініціював 12 жовтня проведення в Німеччині першої зустрічі на рівні лідерів Контактної групи з оборони України.

Однак зустріч було перенесено після того, як Байден заявив про неможливість участі в ній через руйнівний ураган у його країні. Згодом у Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден проведе в листопаді 2024 року віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів.

30 жовтня президент України Володимир Зеленський заявляв, що засідання Контактної групи з питань оборони України на базі Рамштайн відбудеться найближчими тижнями.

Останнє 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 6 вересня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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