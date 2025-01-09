Фінансові новини
- |
- 09.01.25
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Інфляція в ОЕСР у листопаді-2024 залишилася на рівні 4,5%
15:55 09.01.2025 |
Темпи зростання споживчих цін у державах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у листопаді не змінилися порівняно з жовтнем і становили 4,5% у річному вираженні.
У листопаді підйом цін посилився в 14 країнах із 38, що входять в організацію. Інфляція сповільнилася в 11 державах, ідеться в повідомленні.
Найвищу інфляцію було зафіксовано в Туреччині - 47,1%, найнижчу, менше ніж 1% - у Швейцарії, Люксембурзі та Коста-Ріці.
Продукти харчування в ОЕСР позаминулого місяця подорожчали на 4,3% після зростання на 3,9% у жовтні. Вартість енергоносіїв збільшилася на 1,2%, тоді як місяцем раніше вони подешевшали на 0,5%.
Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) у листопаді становило 4,9% проти 5% місяцем раніше.
Створена 1961 року, ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Наразі до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея і Японія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На «Рамштайні» узгодили плани підтримки України до 2027 року
|Рада продовжила термін звільнення військових від кримінальної відповідальності за СЗЧ
|Понад 6 мільйонів військовозобов'язаних не уточнили дані: Вони отримають 50% знижки на добровільну сплату штрафу
|Остін на «Рамштайні» оголосив про пакет військової допомоги Україні на $500 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Генсек НАТО: ми повинні вивести Україну в найкраще можливе становище перед переговорами
|Україна отримає 30 тисяч безпілотників від Британії та союзників по НАТО
|У Пентагоні розповіли про вміст пакета для України на $500 млн
|Вперше в історії. Вітер у грудні став основним джерелом електроенергії у Швеції
|У Міноборони Польщі анонсували новий пакет військової допомоги Україні
|Норвегія виділила 700 млн крон на ініціативу з закупівлі БПЛА для України
Бізнес
|Ринок кібербезпеки України виріс до $138 млн
|NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»
|Забагато цензури: Фейсбук та Інстаграм відмовляються від «упереджених» фактчекерів
|NVIDIA анонсувала сервіс хмарного геймінгу GeForce Now для Steam Deck
|Intel анонсувала процесори Core Ultra 200V/HX/H/U/S для ПК зі штучним інтелектом
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96