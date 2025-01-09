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АНАЛІТИКА

Інфляція в ОЕСР у листопаді-2024 залишилася на рівні 4,5%

Інфляція в ОЕСР у листопаді-2024 залишилася на рівні 4,5%
 

Темпи зростання споживчих цін у державах, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у листопаді не змінилися порівняно з жовтнем і становили 4,5% у річному вираженні.

У листопаді підйом цін посилився в 14 країнах із 38, що входять в організацію. Інфляція сповільнилася в 11 державах, ідеться в повідомленні.

Найвищу інфляцію було зафіксовано в Туреччині - 47,1%, найнижчу, менше ніж 1% - у Швейцарії, Люксембурзі та Коста-Ріці.

Продукти харчування в ОЕСР позаминулого місяця подорожчали на 4,3% після зростання на 3,9% у жовтні. Вартість енергоносіїв збільшилася на 1,2%, тоді як місяцем раніше вони подешевшали на 0,5%.

Зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (базова інфляція) у листопаді становило 4,9% проти 5% місяцем раніше.

Створена 1961 року, ОЕСР є однією з провідних економічних організацій світу, до якої входять 38 держав. Наразі до неї входять Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Коста-Рика, Латвія, Литва, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Чехія, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія, Південна Корея і Японія.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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