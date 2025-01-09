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АНАЛІТИКА

Поразка України обійдеться США на $808 млрд дорожче, ніж допомога, - Bloomberg

 

Перемога Росії у війні з Україною обійдеться США у набагато більші витрати, ніж надання допомоги Україні.

Про це йдеться у доповіді Американського інституту підприємництва (AEI), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За підрахунками AEI, якщо Росія досягне успіху в Україні, США потрібно буде витратити додатково 808 мільярдів доларів для стримування потенційних агресивних дій Росії в Європі. Ці витрати значно збільшать військовий бюджет Пентагону, піднявши його з планованих 4,4 трлн доларів до 5,2 трлн доларів до 2029 року.

Аналіз також вказує, що перемога Росії не тільки змінить ситуацію в Європі, а й надасть Росії впевненості в подальших зазіханнях на країни НАТО, що вимагатиме від США значно більших витрат на оборону.

"Короткострокові витрати на надання допомоги Україні в захисті від російської агресії набагато менші, ніж довгострокові витрати на те, щоб дозволити Росії перемогти", - йдеться у доповіді.

Як повідомляється, обраний президент США Дональд Трамп залишив відкритим питання щодо майбутньої допомоги Україні, при цьому, за його словами, США можуть скоротити або повністю припинити надання допомоги, залежно від розвитку подій.

Нагадаємо, переговори між Києвом та Москвою планувалися на першу половину цього року навіть у разі перемоги Камали Гарріс на виборах у листопаді 2024-го.
Ключові теги: США, Росія
 

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