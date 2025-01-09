Фінансові новини
- |
- 09.01.25
- |
- 12:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пашинян відповів президенту Азербайджану, який назвав Вірменію «фашистською державою»
12:01 09.01.2025 |
Вірменський прем'єр Нікол Пашинян відповів на слова президента Азербайджану Ільхама Алієва, який напередодні назвав Вірменію "фашистською державою" та загрозою для регіону.
Відповідний коментар Пашинян дав агентству Арменпрес, повідомляє "Європейська правда".
Вірменський прем'єр припустив, що подібними заявами "Баку намагається легітимізувати ескалацію в регіоні".
За його словами, такі "агресивні заяви" робляться з розрахунку, що реакція Вірменії також буде агресивною, "що дасть змогу Баку зробити власні заяви агресивнішими".
Крім того, як зазначив Пашинян, одночасно Азербайджан може почати поширювати неправдиву інформацію про порушення режиму припинення вогню з боку вірменської армії, "щоб сформувати обґрунтування нової ескалації в регіоні".
"Ми не підемо цим шляхом і будемо дотримуватися мирної стратегії і будемо послідовно продовжувати реалізовувати мирний порядок денний. Це означає, що ми будемо використовувати не мову агресії, а мову діалогу", - наголосив вірменський прем'єр.
Напередодні Алієв заявив, що його країна сусідить із "фашистською державою", маючи на увазі Вірменію, яку він назвав "джерелом загрози для регіону".
Заяви президента Азербайджану позначає чергову ескалацію у відносинах Баку та Єревана, які понад рік ведуть переговори про укладання мирної угоди.
Наприкінці серпня 2024 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про офіційну пропозицію Азербайджану підписати мирний договір, покликаючись на достатній прогрес із ключових питань двосторонніх переговорів.
Країни фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія розроблятиме для України новітній морський дрон
|Чи справді Трамп сказав про перемир'я за шість місяців
|На «Рамштайні» лідери «коаліцій спроможностей» окреслять плани підтримки України до 2027 року
|Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Індонезія заявила, що пропозиції Apple в 1 мільярд доларів мало для зняття заборони iPhone 16
|Найбагатші регіони Китаю знизили ціни на електроенергію, щоб захистити промисловість
|Фінляндія передала Україні засоби індивідуального захисту та хімічні детектори
|Уряд Вірменії схвалив законопроєкт про запуск процесу вступу країни в ЄС
|Пашинян відповів президенту Азербайджану, який назвав Вірменію «фашистською державою»
|Тролінг про 51-й штат. Навіщо Трамп заговорив про «приєднання Канади» і чи реально це
Бізнес
|NVIDIA представила RTX 5090 за $1999, RTX 5080, 5070 Ti та 5070 за $549 з «продуктивністю 4090»
|Забагато цензури: Фейсбук та Інстаграм відмовляються від «упереджених» фактчекерів
|NVIDIA анонсувала сервіс хмарного геймінгу GeForce Now для Steam Deck
|Intel анонсувала процесори Core Ultra 200V/HX/H/U/S для ПК зі штучним інтелектом
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96
|AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range