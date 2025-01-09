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У Трампа заявили, що Гренландія має важливе значення для нацбезпеки США
11:25 09.01.2025 |
Найбільший острів на планеті Гренландія, яка є автономною установчою країною в складі Королівства Данія, має важливе значення для національної безпеки Сполучених Штатів Америки (США).
Про це заявив номінований майбутнім президентом США Дональдом Трампом на посаду радника з національної безпеки конгресмен Майк Волтц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Американський політик висловився про важливість Гренландії після слів Трампа напередодні про те, що Штати повинні взяти під контроль цей острів.
"Це стосується найважливіших корисних копалин. Це стосується природних ресурсів", - пояснив Волтц під час інтерв'ю Fox News після запитання про бажання майбутнього президента США придбати Гренландію.
За словами радника Трампа, йдеться "про те, що, оскільки полярні льоди відступають, китайці зараз запускають криголами й також просуваються туди".
"Отже, це нафта й газ, національна безпека", - сказав він.
Також Волтц висловися й про наміри РФ "стати королем Арктики, з більш ніж 60 криголамами, деякі з них ядерні".
"Зазіхання" Трампа на Гренландію
Раніше цього тижня Трамп, який вступить на посаду президента США 20 січня, у своїх заявах щодо Гренландії не виключив можливість використання військових чи економічних дій для придбання цього арктичного острова, який належить Данії.
Нагадаємо також, під час свого першого президентського терміну Трамп пропонував Данії продати Гренландію, але Копенгаген відхилив цю ідею.
Нещодавно прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде також заявив, що острів - не продається. Крім того, ЄС закликав поважати суверенітет країн-членів союзу після заяв Трампа щодо Гренландії.
Як повідомлялося раніше, ЗМІ припускають, що відповідні висловлювання Трампа можуть бути викликані політикою протидії РФ і Китаю.
Додамо, Гренландія, яка є частиною НАТО через членство Данії, розташована між Північно-Льодовитим та Атлантичним океаном між Європою та Північною Америкою, та є стратегічно важливою для армії США та її системи раннього попередження про балістичні ракети.
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