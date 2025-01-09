США не повинні виводити війська з Сирії: Остін назвав важливу місію, - AP

Сполучені Штати повинні зберегти присутність своїх військ у Сирії. Це має перешкодити відновленню угруповання "Ісламська держава" (ІД) як головної загрози після повалення уряду Башара Асада.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю чиновника агентству Associated Press.

На думку очільника Пентагону, американські війська все ще потрібні у Сирії, особливо для забезпечення безпеки таборів утримання, в яких перебувають десятки тисяч колишніх бойовиків ІДІЛ та членів їхніх сімей.

Згідно з оцінками, в таборах перебуває від 8 тисяч до 10 тисяч терористів, причому щонайменше 2 тисячі з них вважаються дуже небезпечними.

"Якщо Сирія залишиться без захисту, гадаю, що бойовики ІДІЛ повернуться в мейнстрім. Я думаю, що нам ще є над чим працювати, щоб тримати ногу на горлі ІДІЛ", - сказав Остін.

Він додав, що перехідний уряд Сирії все ще формується, і наразі невідомо, як події будуть розгортатися в майбутньому.

"Демократичні сили Сирії були хорошими партнерами. В якийсь момент Сирійські демократичні сили цілком можуть бути поглинуті сирійськими військовими. І тоді Сирія буде володіти всіма таборами (утримання ІДІЛ) і, сподіваюсь, триматиме їх під контролем. Однак наразі ми повинні захищати наші інтереси там", - сказав глава Пентагону.

Війська США у Сирії

Для боротьби з ІДІЛ у Сирії США розмістили близько 2 тисячі військових, що значно більше, ніж 900, про загальну чисельність яких роками заявляли офіційні особи. Вони були відправлені в 2015 році після того, як бойовики захопили значну територію Сирії.

В операціях проти ісламістів, американські війська співпрацюють з Сирійськими демократичними силами під керівництвом курдів. Вони надають прикриття групі, яку Туреччина вважає філією Робітничої партії Курдистану та ідентифікує як терористичну організацію.

Подальша присутність американських військ була поставлена під сумнів після того, як 8 грудня повстанці блискавично скинули Асада, поклавши край десятирічному правлінню його сім'ї.

Новообраний президент Дональд Трамп намагався вивести усі війська з Сирії у 2018 році під час свого першого терміну. Це призвело до відставки тодішнього міністра оборони Джима Меттіса.

Коли у грудні минулого року угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" виступило проти Асада, Трамп написав у соцмережах, що американські військові не повинні втручатися у цей конфлікт.

Падіння режиму Асада та ризик відновлення ІДІЛ

8 грудня 2024 року бойовики ісламського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" захопили ключові міста Сирії та столицю Дамаск. Башар Асад з родиною покинув країну та знайшов прихисток у Росії.

Наразі Сирію тимчасово контролює прем'єр-міністр Мухаммед Газі аль-Джалалі. Він готовий співпрацювати з будь-яким керівництвом, яке оберуть сирійці.

Відразу ж після падіння режиму Асада, військові США вдарили з авіації по таборах ІДІЛ у Сирії. Таким чином американці намагаються заблокувати можливість бойовикам скористатися поточною ситуацією для відновлення активності в центральних районах країни.