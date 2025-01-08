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Французькі соціалісти розкритикували заяву Макрона про територіальні компроміси України
17:51 08.01.2025 |
Французькі депутати-соціалісти занепокоєні заявою президента Емманюеля Макрона, який закликав українців "провести реалістичні дискусії з територіальних питань", аби врегулювати війну із Росією, та закликали його утриматися від таких висловлювань.
Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Соціалістичної партії Франції, передає "Європейська правда".
На початку своєї заяви депутати-соціалісти закликали Макрона "утриматися від висловлювань, які лише зашкодять нашим міжнародним відносинам".
Вони акцентували, що заява Макрона - "абсолютно недоречна, оскільки вона сповнена інсинуацій".
Відтак, це зобов'язує депутатів Європарламенту від соціалістів та споріднених партій висловити своє глибоке занепокоєння.
"Ніхто не може змиритися з анексією частини української національної території Росією. Ніхто не може змиритися з тим, що одна нація вторгається до іншої. Ми повинні поважати міжнародне право, яке є нашим єдиним компасом. У цьому стосунку лише Україна може вирішувати, чи розпочинати переговори на умовах, які вона сама визначить", - заявили вони.
Французькі депутати-соціалісти підтвердили непохитну підтримку українського опору, щоб дозволити країні відновити свій повний суверенітет в межах кордонів, визнаних на міжнародному рівні в 1991 році.
"Іншими словами, з Кримом і Донбасом", - наголосили вони.
Кілька днів тому Макрон закликав українців "вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань".
Тоді ж він попередив, що за нинішніх умов "швидкого і легкого рішення в Україні не буде" - на тлі попередніх обіцянок новообраного американського президента Дональда Трампа щодо завершення війни за 24 години.
Президент Володимир Зеленський заявив, що перші переговори про припинення російсько-української війни відбудуться з американським президентом Трампом після його інавгурації, а потім, потенційно, з очільником Кремля Владіміром Путіним.
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