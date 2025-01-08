Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція закликала Єврокомісію до введення жорстких заходів проти Ілона Маска

 

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію до жорсткіших дій щодо американського мільярдера Ілона Маска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, Європейська комісія має використати своє чинне законодавство набагато жорсткіше.

"Або Європейська комісія застосовує з найбільшою твердістю закони, які існують для захисту нашого унікального простору, або не застосовує, і в такому випадку вона повинна подумати про те, щоб повернути здатність робити це назад країнам-членам Європейського Союзу, Франції", - сказав він.

Що передувало

Нагадаємо, деякий час тому президент Франції Еммануель Макрон натякнув на втручання Маска у європейську політику. Під час свого виступу перед французькими послами Макрон прямо не згадав ім'я Маска, але сказав:

"Хто б міг собі уявити 10 років тому, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втручатиметься у вибори, зокрема в Німеччині", - сказав тоді Макрон.

Про стурбованість втручання Маска у політку заявляв і премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Також уряд Німеччини звинуватив Ілона Маска у спробі втручання у федеральні вибори в країні. Спікер німецького уряду Крістіан Гоффман заявляла, що Маск має право на свободу слова, однак піддала сумніву його висновки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2361
  0,0064
 0,02
EUR
 1
 43,4272
  0,4495
 1,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0233  0,02 0,04 42,7500  0,02 0,04
EUR 43,6167  0,09 0,21 44,4246  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2250  0,02 0,04 42,2400  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес