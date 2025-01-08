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Франція закликала Єврокомісію до введення жорстких заходів проти Ілона Маска
17:34 08.01.2025 |
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію до жорсткіших дій щодо американського мільярдера Ілона Маска.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За його словами, Європейська комісія має використати своє чинне законодавство набагато жорсткіше.
"Або Європейська комісія застосовує з найбільшою твердістю закони, які існують для захисту нашого унікального простору, або не застосовує, і в такому випадку вона повинна подумати про те, щоб повернути здатність робити це назад країнам-членам Європейського Союзу, Франції", - сказав він.
Що передувало
Нагадаємо, деякий час тому президент Франції Еммануель Макрон натякнув на втручання Маска у європейську політику. Під час свого виступу перед французькими послами Макрон прямо не згадав ім'я Маска, але сказав:
"Хто б міг собі уявити 10 років тому, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втручатиметься у вибори, зокрема в Німеччині", - сказав тоді Макрон.
Про стурбованість втручання Маска у політку заявляв і премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Також уряд Німеччини звинуватив Ілона Маска у спробі втручання у федеральні вибори в країні. Спікер німецького уряду Крістіан Гоффман заявляла, що Маск має право на свободу слова, однак піддала сумніву його висновки.
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