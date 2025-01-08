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АНАЛІТИКА

Суд повторно видав ордер на арешт відстороненого президента Південної Кореї

 

Південнокорейський суд повторно видав ордер на арешт президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Йому було оголошено імпічмент через спробу заколоту шляхом введення у країні воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Агентстві з розслідування корупції повідомили, що слідчі, які прагнуть допитати Юна за звинуваченнями в організації заколоту, намагалися виконати ордер на його арешт.

Адвокати Юна подали до сеульського суду запит на судову заборону, щоб анулювати ордер на арешт, але в неділю , 6 січня, суд відхилив його.

Справа Юн Сок Йоля

3 грудня президент Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у Республіці Корея. Таким чином глава держави мав намір заборонити діяльність опозиції та запровадити цензуру в ЗМІ.

Рішення Юна спровокувало гостру політичну кризу та сутички прихильників опозиції з військовими.

Парламент і уряд країни вирішили скасувати воєнний стан у країні. Згодом Юн скасував воєнний стан, він протривав трохи менше 6 годин. Опозиція в парламенті усунула президента і запустила процедуру імпічменту.

27 грудня Конституційний суд Республіки Корея розпочав розгляд справи про імпічмент Юн Сок Йолю.

1 січня Західний окружний суд Сеула видав ордер на арешт президента.

Однак керівника слідчого відділу заблокував живий ланцюг із сотень співробітників президентської служби безпеки та військових біля резиденції глави держави.

Антикорупційне агентство звернулося до поліції з проханням арештувати президента країни.

У вівторок керівник слідчого відділу заявив, що вони, як і раніше, сповнені рішучості доставити Юна до суду.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Корея
 

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