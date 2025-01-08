Фінансові новини
- |
- 08.01.25
- |
- 17:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Китаї заборонили «тіньовому» флоту Росії заходити в найбільші нафтові порти
09:02 08.01.2025 |
Один із найбільших портових операторів Китаю - Shandong Port Group - заборонив танкерам, які перебувають під санкціями США, заходити в порти провінції Шаньдун, де розташовано багато незалежних нафтопереробних підприємств, які є найбільшими імпортерами нафти з підсанкційних країн.
Про це пише Reuters із посиланням на дані трейдерів.
Як повідомляється, провінція імпортувала близько 1,74 млн барелів нафти на день із Ірану, Росії та Венесуели в минулому році, що становить близько 17% імпорту Китаю, показали дані відстеження суден від Kpler.
Якщо заборона буде введена в дію, це збільшить витрати на доставку для нафтопереробників у Шаньдуні, основних покупців пільгової санкційної сирої нафти з трьох країн.
Минулого місяця Вашингтон запровадив нові санкції проти компаній і тіньового флоту, які займаються іранською нафтою. Очікується, що новообраний президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня, посилить санкції проти Ірану, як це було під час його першої адміністрації.
Заборона може уповільнити імпорт до Китаю, найбільшої у світі країни-імпортера нафти.
Як було сказано в повідомленні порту Шаньдун, портам забороняється швартуватися, розвантажувати або надавати інші послуги суднам зі списку Управління контролю за іноземними активами, яким керує Міністерство фінансів США.
У наступному повідомленні порт Шаньдун заявив, що очікує, що заборона на судноплавство матиме обмежений вплив на незалежні нафтопереробні підприємства, оскільки більшість санкційної нафти перевозиться на танкерах, які не потрапили під санкції.
Раніше стало відомо, що Міністерство оборони США внесло до "чорного списку" найбільшу китайську судноплавну компанію і дві суднобудівні компанії через зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю.
Санкції проти "тіньового"флоту Росії
Як повідомлялося, Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту.
Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США наклали санкції на десятки таких кораблів з флоту, який, за оцінками, налічує сотні, щоб зменшити її можливості фінансувати вторгнення.
Наприкінці грудня стало відомо, що Європейський Союз готує санкції проти російського "тіньового флоту" після пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.
Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило на порталі War & Sanctions новий розділ про "тіньовий флот", де оприлюднено дані про діяльність 238 суден, що допомагають Росії та Ірану експортувати підсанкційну нафту.
У жовтні стало відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.
У грудні Європейський Союз ухвалили вже 15 пакет санкцій проти Росії. Серед іншого, під обмеження потрапили 52 судна, які є частиною "тіньового флоту" президента РФ Владіміра Путіна, транспортують військове обладнання для Росії, а також перевозять вкрадене українське зерно. Ці судна додали до списку тих, на які поширюється заборона на доступ до портів ЄС і заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом.
Пізніше Велика Британія запровадила нові санкції проти 20 танкерів "тіньового флоту", які незаконно перевозили російську нафту.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|На «Рамштайні» лідери «коаліцій спроможностей» окреслять плани підтримки України до 2027 року
|Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
|Трамп каже, що «може зрозуміти почуття» Росії через прагнення України до НАТО
|Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість крилатих ракет за один виліт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Найбільша компанія Казахстану готова купити НПЗ "Лукойла" у Болгарії за $1 мільярд, – Bloomberg
|Заступник міністра оборони України обговорив із делегацією Ради нацбезпеки США в Києві пріоритетні цілі на 2025 р.
|ЗМІ: У Сенаті тягнуть з розглядом скандальної претендентки Трампа на посаду голови Нацрозвідки
|Італія добилася звільнення журналістки, затриманої в Ірані
|Влада Казахстану заблокувала понад 3500 онлайн-криптообмінників
|Іран намагається повернути з Китаю нафту на $1,7 мільярда, яка застрягла в портах
Бізнес
|США внесли Tencent і постачальника акумуляторів для Tesla до чорного списку через їхні зв’язки з китайською армією
|Анонсовано новий стандарт HDMI 2.2 із пропускною здатністю 96 Гбіт/с та кабелем Ultra96
|AMD анонсувала Ryzen 9 9955HX3D з 3D V-Cache для ноутбуків та інші процесори Fire Range
|AMD анонсувала Ryzen 9 9950X3D та 9900X3D — нові процесори з 3D V-Cache
|Велика Британія обігнала Німеччину і стала найбільшим ринком електромобілів у Європі
|Intel представила процесори Core Ultra 200HX для ігрових ноутбуків наступного покоління на CES 2025
|Intel каже, що не закриватиме бізнес з виробництва відеокарт