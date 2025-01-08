У Китаї заборонили «тіньовому» флоту Росії заходити в найбільші нафтові порти

Один із найбільших портових операторів Китаю - Shandong Port Group - заборонив танкерам, які перебувають під санкціями США, заходити в порти провінції Шаньдун, де розташовано багато незалежних нафтопереробних підприємств, які є найбільшими імпортерами нафти з підсанкційних країн.

Про це пише Reuters із посиланням на дані трейдерів.

Як повідомляється, провінція імпортувала близько 1,74 млн барелів нафти на день із Ірану, Росії та Венесуели в минулому році, що становить близько 17% імпорту Китаю, показали дані відстеження суден від Kpler.

Якщо заборона буде введена в дію, це збільшить витрати на доставку для нафтопереробників у Шаньдуні, основних покупців пільгової санкційної сирої нафти з трьох країн.

Минулого місяця Вашингтон запровадив нові санкції проти компаній і тіньового флоту, які займаються іранською нафтою. Очікується, що новообраний президент США Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня, посилить санкції проти Ірану, як це було під час його першої адміністрації.

Заборона може уповільнити імпорт до Китаю, найбільшої у світі країни-імпортера нафти.

Як було сказано в повідомленні порту Шаньдун, портам забороняється швартуватися, розвантажувати або надавати інші послуги суднам зі списку Управління контролю за іноземними активами, яким керує Міністерство фінансів США.

У наступному повідомленні порт Шаньдун заявив, що очікує, що заборона на судноплавство матиме обмежений вплив на незалежні нафтопереробні підприємства, оскільки більшість санкційної нафти перевозиться на танкерах, які не потрапили під санкції.

Раніше стало відомо, що Міністерство оборони США внесло до "чорного списку" найбільшу китайську судноплавну компанію і дві суднобудівні компанії через зв'язки з Народно-визвольною армією Китаю.

Санкції проти "тіньового"флоту Росії

Як повідомлялося, Адміністрація президента США Джо Байдена планує запровадити додаткові санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року США наклали санкції на десятки таких кораблів з флоту, який, за оцінками, налічує сотні, щоб зменшити її можливості фінансувати вторгнення.

Наприкінці грудня стало відомо, що Європейський Союз готує санкції проти російського "тіньового флоту" після пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило на порталі War & Sanctions новий розділ про "тіньовий флот", де оприлюднено дані про діяльність 238 суден, що допомагають Росії та Ірану експортувати підсанкційну нафту.

У жовтні стало відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

У грудні Європейський Союз ухвалили вже 15 пакет санкцій проти Росії. Серед іншого, під обмеження потрапили 52 судна, які є частиною "тіньового флоту" президента РФ Владіміра Путіна, транспортують військове обладнання для Росії, а також перевозять вкрадене українське зерно. Ці судна додали до списку тих, на які поширюється заборона на доступ до портів ЄС і заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом.

Пізніше Велика Британія запровадила нові санкції проти 20 танкерів "тіньового флоту", які незаконно перевозили російську нафту.