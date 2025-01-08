Ілон Маск хоче купити ФК «Ліверпуль». Це підтвердив його батько

Ілон Маск хоче купити клуб англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль". Такі плани американського мільярдера підтвердив його батько Еррол Маск, пише Liverpool.com.

"Ваш син хоче купити футбольний клуб "Ліверпуль"?" - запитали Маска на Times Radio.

"Я не можу це коментувати, вони піднімуть ціну! - сказав Еррол. - О так, [він висловив бажання], але це не означає, що він його купує".





Потім Еррола ще раз запитали, чи планує його син купувати клуб.

"Він би хотів, так, очевидно. Будь-хто хотів би - і я теж!" - сказав батько мільярдера.

"Його бабуся народилася в Ліверпулі, і ми маємо родичів у Ліверпулі, і нам пощастило знати багатьох із The Beatles, тому що вони виросли з деякими з моєї родини. Отже, ви знаєте, ми прив'язані до Ліверпуля", - пояснив він.

Американська компанія Fenway Sports Group (FSG) виставила на продаж "Ліверпуль" у листопаді 2022 року. За скільки FSG має намір продати клуб і хто може стати його новим власником, не повідомлялося. Водночас у квітні 2021-го FSG відмовилася продати клуб інвестору з Близького Сходу за $3,2 млрд.

FSG належить засновникам компанії Джону Генрі та Тому Вернеру. FSG придбала "Ліверпуль" у жовтні 2010 року в американських власників Джорджа Джиллетта молодшого та Тома Гікса.

У вересні 2023-го FSG продала міноритарний пакет акцій американської інвестиційної компанії Dynasty Equity. Це допомогло погасити заборгованість під час пандемії, капітальні витрати на нову трибуну Anfield Road, навчальний центр AXA та викуп тренувального майданчика Melwood.

Президент FSG Майк Гордон тоді казав: "Наша довгострокова відданість "Ліверпулю" залишається такою самою сильною, як і раніше. Ми завжди говорили, що якщо знайдеться інвестиційний партнер, який підійде "Ліверпулю", то скористаємося цією можливістю, щоб допомогти забезпечити довгострокову фінансову стійкість клубу та його майбутнє зростання".