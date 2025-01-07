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АНАЛІТИКА

Трамп прокоментував поїздку сина на Гренландію новими заявами, що хоче приєднати острів

 

Обраний президент США Дональд Трамп прокоментував поїздку свого сина на данський острів Гренландія новими заявами про те, що хотів би приєднання острова до Штатів.

Як повідомляє "Європейська правда", такий допис з'явився в соцмережі Трампа Truth Social і його X (Twitter), де дублюють дописи з неї.

Трамп написав, що "чув, що народ Гренландії - за "MAGA" (слоган кампанії Трампа ‘Make America Great Again' - "Зробимо Америку знову великою").

"Мій син Дональд Трамп-молодший і низка представників поїдуть туди, щоб побачити найчарівніші місця і краєвиди. Гренландія - чудове місце, і люди там дуже виграють від того, якби і коли вона стане частиною нашої держави. Ми будемо цінувати її і захищати її від дуже лихого зовнішнього світу. Зробимо Гренландію великою знову", - написав Трамп.

Трамп прокоментував поїздку сина на Гренландію новими заявами, що хоче приєднати острів

 

Міністр закордонних справ Гренландії раніше підтвердив, що син Трампа має приїхати на острів, та що це має бути приватний візит.

Під час свого попереднього президентства Трамп неодноразово висловлював бажання "купити" Гренландію, через що Данії довелося реагувати і наголошувати, що острів "не продається".

У грудні 2024 року Трамп знову повернувся до цих заяв.

Тим часом прем'єр Гренландії посилює кампанію за незалежність острова від Данії.
Ключові теги: Данія, США
 

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