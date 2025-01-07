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КНДР успішно випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, - ЗМІ
08:54 07.01.2025 |
Північна Корея провела в понеділок успішне випробування нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. На запуску був присутній глава КНДР Кім Чен Ин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це був перший запуск ракет Північною Кореєю з 5 листопада, і він збігся з візитом до Південної Кореї держсекретаря США Ентоні Блінкена, під час якого він пообіцяв двосторонню і тристоронню співпрацю, зокрема з Японією, для реагування на зростаючі військові загрози Пхеньяна.
Ракета була запущена з околиці столиці КНДР і пролетіла близько 1500 км зі швидкістю, яка в 12 разів перевищує швидкість звуку. Вона досягла висоти майже в 100 км, після чого знизилася до "другої вершини" в 42,5 і здійснила маневр для точної посадки на ціль біля східного узбережжя.
Військові Південної Кореї заявили, що звіт KCNA, найімовірніше, був перебільшений. Вони оцінили дальність польоту приблизно в 1100 км, заявивши, що не було виявлено "другого піку", хоча детальний аналіз буде проведено спільно США. Під фразою "другий пік" мається на увазі, що ракета могла б змінити курс і зберігати висоту, а не знижуватися по балістичній траєкторії.
За даними KCNA, у руховій секції ракети було використано нові композитні матеріали з вуглецевого волокна. Reuters пише, що вуглеводневе волокно легше і міцніше за інші аерокосмічні матеріали, такі як алюміній, але його складніше виробляти.
У звіті KCNA сказано, що ракета може "ефективно проникати через будь-який щільний оборонний бар'єр і завдавати серйозного військового удару по противнику".
Також там опублікували фото Кім Чен Яна, який спостерігав за запуском через телеконференцію разом зі своєю маленькою донькою, а також фотографії ракети, що злітає з полігону.
Кім зі свого боку назвав ракету потужною зброєю проти загроз безпеці, які походять із ворожих сил і мінливої регіональної обстановки.
Нагадаємо, що Блінкен під час візиту до Південної Кореї попередив про небезпеку поглиблення зв'язків Пхеньяна з Москвою. За його словами, Росія планує передати Північній Кореї технології в галузі космосу і супутників в обмін на її допомогу у війні проти України, в якій загинуло вже понад 1000 солдатів КНДР.
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