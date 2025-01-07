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Маск влаштував опитування про те, чи мають США «звільнити британців від тиранії»
08:50 07.01.2025 |
Американський мільярдер Ілон Маск після критики з Лондона влаштував онлайн-опитування про те, чи мали б США "звільнити народ Британії від тиранії".
Про це повідомляє "Європейська правда".
У понеділок Ілон Маск опублікував у своїй соцмережі X (Twitter) опитування для користувачів, пропонуючи відповісти "так" або "ні" на питання, чи має Америка "звільнити народ Британії від тиранічного уряду".
Цей допис став новим випадом Маска після того, як прем'єр Британії Кір Стармер засудив поширення брехні і фейків, натякаючи на Маска.
На додачу, нижче у коментарях мільярдер назвав "непоганою ідеєю" чиїсь слова про те, що Британія "могла би бути штатом".
У коментарях найбільше вподобань зібрала відповідь сатиричного акаунта про британську політику "Кіт Ларрі", де той нагадав, що тираном називають правителів з необмеженою владою, які керують жорстокими методами.
Незадовго перед цим Маск прямо заявив, що популістська партія Reform U.K. "єдина, що може врятувати Британію", але потім покритикував її теперішнього лідера Найджела Фараджа.
Також Маск висловився на підтримку Томмі Робінсона - лідера британських ультраправих, ув'язненого у жовтні за порушення судового наказу, пов'язаного з наклепницькими заявами про сирійського школяра-біженця. В уряді Британії після цього порадили Маску зосередитись на американській політиці.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що стурбований підтримкою Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" за кілька тижнів до позачергових виборів у країні.
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