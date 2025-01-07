Трампу не вдалось відтермінувати вирок у справі про «порногроші»

Обраному президенту США Дональду Трампу не вдалося добитись відтермінування оголошення вироку у справі про виплату порноакторці в обмін на мовчання перед виборами 2016 року.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання адвокатів Трампа, яким вони намагалися скасувати заплановане оголошення вироку 10 січня - за десять днів до офіційного вступу Трампа на посаду президента - у справі про виплату коштів порноакторці Стормі Деніелз в обмін на мовчання про її зв'язки з Трампом давніше у минулому під час передвиборчої кампанії 2016 року, що розцінили як приховані витрати на кампанію.

"Суд розглянув аргументи відповідача на підтримку клопотання і вважає, що вони переважно повторюють аргументи, які багаторазово використовувалися раніше", - зазначив Мерчан у рішенні.

Перед тим Мерчан погодився перенести оголошення вироку на період після президентських виборів, але далі відкинув спроби Трампа зупинити розгляд справи з посиланням на президентський імунітет.

Хоча наперед відомо, що Мерчан не призначить Трампу серйозного покарання, після обвинувального вироку він стане першою особою з судимістю, що заступає на посаду президента.