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Прем'єр Канади Трюдо оголосив відставку
23:41 06.01.2025 |
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив намір піти з посади лідера Ліберальної партії. Відповідну заяву Трюдо зробив у понеділок, 6 січня, під час пресконференції в Оттаві. "Я піду у відставку з посади голови партії і прем'єр-міністра після того, як партія обере нового голову", - сказав Трюдо журналістам, цитує інформагенція dpa.
"Ця країна заслуговує на справжній вибір на наступних виборах, і мені стало зрозуміло, що якщо мені доводиться займатися внутрішніми баталіями, я не можу стати найкращим варіантом на цих виборах", - пояснив свій крок Трюдо.
Трюдо поки залишатиметься на посаді прем'єра
Утім, Трюдо поки що перебуватиме на посаді очільника уряду на тимчасовій основі. Як пише dpa, уряд меншості Трюдо, і без того вкрай непопулярний, зазнав серйозного удару через відставку міністерки фінансів Христі Фріланд минулого місяця у відповідь на незадовільну урядову економічну політику.
Загальні вибори мають відбутися в Канаді до 20 жовтня.
Численні внутрішні економічні негаразди Канади й тиск з боку Трампа
Трюдо очолював Ліберальну партію 11 років, а на посаді прем'єр-міністра Канаду перебуває дев'ять років. Нещодавно до численних внутрішніх проблем уряду Трюдо додалися також погрози з боку новообраного президента США Дональда Трампа запровадити тарифну війну проти Канади, а також його "пропозиція" сусідній країні стати "51-м штатом США".
Попри своє сьогоднішнє рішення Трюдо все одно перебуватиме на чолі канадійського уряду на момент інавгурації Трампа, пише агенція AFP.
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