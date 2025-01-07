До Гренландії їде син Трампа – той хоче «купити» острів у Данії

Син обраного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, прибуде до Гренландії у вівторок, 7 січня, на тлі заяв батька про бажання "купити" цей острів.

Як повідомляє "Європейська правда", факт поїздки мовнику DR підтвердив міністр закордонних справ Гренландії Міннгуак Клейст.

За словами Клейста, владу Гренландії заздалегідь поінформували про візит Трампа-молодшого.

"Це буде приватний візит, і жодного запиту на зустріч з урядом Гренландії не було", - додав він.

Статус Гренландії знову привернув до себе увагу після того, як обраний президент США Дональд Трамп порушив можливість придбати цей острів у Данії.

Під час свого попереднього президентства Трамп також висловлював бажання "купити" Гренландію.

Тим часом влада самої Гренландії посилила кампанію за незалежність від Данії, висловлюючи невдоволення обмеженнями, які на неї накладає фактичне перебування у складі королівства.