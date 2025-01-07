Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

США пом'якшили санкції проти Сирії для надання гумдопомоги

 

Міністерство фінансів США в понеділок, 6 січня, оголосило про помʼякшення санкцій проти Сирії, де у грудні 2024 року було повалено режим Башара Асада, для полегшення відпралення туди гуманітарної допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

У межах помʼякшення санкцій США видали наказ, який виключає з-під дії обмежень проти Сирії послуги, повʼязані з забезпеченням електроенергією, енергією, водою та санітарією.

Цей наказ діятиме на шість місяців, протягом яких Вашингтон стежитиме за ситуацією на місцях, додають у Мінфіні.

"Цей крок підкреслює прагнення Сполучених Штатів забезпечити, щоб американські санкції не перешкоджали діяльності, спрямованій на задоволення основних людських потреб, зокрема надання державних послуг та гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Після повалення режиму Асада в Сирії фактична влада перейшла до угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке раніше було повʼязане з "Аль-Каїдою", але пізніше відмовилось від звʼязків із нею.

Попри це, США й далі класифікують "Хаят Тахрір аш-Шам" як терористичне угруповання.
Ключові теги: США, Сирія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1959
  0,1070
 0,25
EUR
 1
 43,9091
  0,5744
 1,33

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0060  0,12 0,28 42,7316  0,09 0,20
EUR 43,7080  0,34 0,80 44,5168  0,32 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2400  0,00 0,00 42,2700  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес