США пом'якшили санкції проти Сирії для надання гумдопомоги

Міністерство фінансів США в понеділок, 6 січня, оголосило про помʼякшення санкцій проти Сирії, де у грудні 2024 року було повалено режим Башара Асада, для полегшення відпралення туди гуманітарної допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.

У межах помʼякшення санкцій США видали наказ, який виключає з-під дії обмежень проти Сирії послуги, повʼязані з забезпеченням електроенергією, енергією, водою та санітарією.

Цей наказ діятиме на шість місяців, протягом яких Вашингтон стежитиме за ситуацією на місцях, додають у Мінфіні.

"Цей крок підкреслює прагнення Сполучених Штатів забезпечити, щоб американські санкції не перешкоджали діяльності, спрямованій на задоволення основних людських потреб, зокрема надання державних послуг та гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Після повалення режиму Асада в Сирії фактична влада перейшла до угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке раніше було повʼязане з "Аль-Каїдою", але пізніше відмовилось від звʼязків із нею.

Попри це, США й далі класифікують "Хаят Тахрір аш-Шам" як терористичне угруповання.