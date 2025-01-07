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США пом'якшили санкції проти Сирії для надання гумдопомоги
23:17 06.01.2025 |
Міністерство фінансів США в понеділок, 6 січня, оголосило про помʼякшення санкцій проти Сирії, де у грудні 2024 року було повалено режим Башара Асада, для полегшення відпралення туди гуманітарної допомоги.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні відомства.
У межах помʼякшення санкцій США видали наказ, який виключає з-під дії обмежень проти Сирії послуги, повʼязані з забезпеченням електроенергією, енергією, водою та санітарією.
Цей наказ діятиме на шість місяців, протягом яких Вашингтон стежитиме за ситуацією на місцях, додають у Мінфіні.
"Цей крок підкреслює прагнення Сполучених Штатів забезпечити, щоб американські санкції не перешкоджали діяльності, спрямованій на задоволення основних людських потреб, зокрема надання державних послуг та гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.
Після повалення режиму Асада в Сирії фактична влада перейшла до угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке раніше було повʼязане з "Аль-Каїдою", але пізніше відмовилось від звʼязків із нею.
Попри це, США й далі класифікують "Хаят Тахрір аш-Шам" як терористичне угруповання.
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