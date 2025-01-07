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АНАЛІТИКА

Індонезія офіційно стала членом БРІКС

 

Міністерство закордонних справ Бразилії повідомило у понеділок, 6 січня, що Індонезія офіційно стала повноправним членом БРІКС. Оскільки цьогоріч в цій міжнародній організації головує саме Бразилія, то й повідомлення про приєднання Індонезії опублікувала саме вона.

Як зазначається в повідомленні на сайті бразильського зовнішньополітичного відомства, рішення про прийом Бразилії до клубу країн-членів БРІКС було ухвалено на основі консенсусу. "Країни БРІКС консенсусом схвалили вступ Індонезії до спільноти країни відповідно до керівних принципів, критеріїв і процедур розширення членства, узгоджених (на саміті БРІКС в серпні 2023 року. - Ред.) в Йоганнесбурзі", - йдеться в повідомленні.

"Маючи найбільше населення і найбільшу економіку в Південно-Східній Азії, Індонезія поділяє з іншими членами групи підтримку реформи інститутів глобального управління і робить позитивний внесок у поглиблення співпраці на Глобальному Півдні", - зазначається далі.

Індонезія заявила про наміри вступити до БРІКС на саміті блоку в Казані

Нагадаємо, 25 жовтня 2024 року МЗС Індонезії оголосило офіційне бажання приєднатися до БРІКС після саміту організації в російській Казані. У тодішньому повідомленні зазначалося, що бажання азійської країни приєднатися до БРІКС висловив міністр закордонних справ Сугіоно на саміті організації у РФ.

Дотепер Індонезія сповідувала позаблокову політику

Індонезія - четверта за чисельністю населення країна світу і проводила досі позаблокову зовнішню політику. Президент Прабово Субіанто, який лише торік вступив на посаду, неодноразово наголошував, що він буде дружити з усіма країнами, тобто як з Китаєм, так і з США, і що Індонезія не приєднуватиметься до жодного військового блоку.

Нині БРІКС стала групою найбільших країн з економікою, що розвивається. На ці країни до вступу Індонезії припадало 35 відсотків світової економічної потужності. Дотепер членами організації були Бразилія, Китай, Єгипет, Ефіопія, Індія, Іран, Росія, Об'єднані Арабські Емірати та Південно-Африканська Республіка.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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