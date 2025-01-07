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Трамп заявив про контакти з Сі Цзіньпіном і надію на порозуміння
23:07 06.01.2025 |
Новобраний президент США Дональд Трамп заявив, що він і китайський лідер Сі Цзіньпін спілкувалися через своїх представників. Трамп вірить, що обидва лідери порозуміються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми вже розмовляли. Ми говорили через їхніх представників", - розповів Трамп.
Він також заявив, що вважає Сі сильною та владною людиною, яку шанують у Китаї.
"І я думаю, що ми, ймовірно, будемо дуже добре ладнати, я прогнозую. Але ви знаєте, що це має бути вулиця з двостороннім рухом", - додав Трамп.
Також відомо, що Трамп запросив Сі та інших іноземних лідерів на свою інавгурацію у Вашингтоні, яка пройде 20 січня. Однак чи буде Сі присутній, наразі не відомо.
Відносини Китаю і США
Раніше Трамп заявив про намір ввести мито на товари, що імпортуються з Мексики, Канади та Китаю. Ці заяви спричинили значний резонанс на світових фінансових ринках. Зокрема, аналітики Bank of America вважають, що в першій половині 2025 року, за президентства Дональда Трампа, валюти країн, що розвиваються, знеціняться на 5%, а суверенні облігації масово розпродуватимуть.
Про те, як новий президент хоче збільшити мита на імпорт із Мексики, Канади та Китаю і як реагують світові ринки, - читайте у нашому матеріалі.
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