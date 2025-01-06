Байден заборонив буріння нафти на узбережжі Атлантичного та Тихого океанів

Президент США Джо Байден ухвалив рішення захистити узбережжя Атлантичного та Тихого океанів, східну частину Мексиканської затоки та Північне Берингове море в Алясці від буріння нафтових і газових свердловин. Про це йдеться на сайті Білого Дому.

Це рішення, за словами Байдена, продиктоване бажанням зберегти природні багатства для майбутніх поколінь, уникнути екологічних катастроф і сприяти переходу США до чистої енергетики.

Президент зазначив, що буріння в цих регіонах не тільки не відповідає енергетичним потребам країни, але й створює значні ризики для довкілля, громадського здоров'я та економіки. Байден підкреслив, що це рішення підтримується представниками як Республіканської, так і Демократичної партій, місцевими громадами та корінними народами, зокрема племенами Аляски, які давно борються за збереження унікальної екосистеми Північного Берингового моря.

Байден нагадав, що нафтові катастрофи, зокрема трагедія на платформі Deepwater Horizon у Мексиканській затоці, залишаються сумним нагадуванням про небезпеку нафтовидобутку. Ця аварія, яка спричинила смерть 11 людей та вилив мільйонів барелів нафти у води затоки, продемонструвала, які руйнівні наслідки має видобуток нафти для узбережжя та морських екосистем.

Байден наголосив, що його адміністрація впроваджує найсуворіші стандарти безпеки для наявних операцій і активно розвиває чисту енергетику. Зокрема, за останні чотири роки було схвалено 11 вітроенергетичних проєктів.

Президент також підкреслив успіхи у сфері збереження природи. За час його перебування на посаді було захищено понад 670 мільйонів акрів земель і вод, що є рекордним показником в історії США. Ініціатива "Америка прекрасна" ставить за мету зберегти щонайменше 30% земель і вод країни до 2030 року.

За словами Байдена, захист довкілля не суперечить економічному зростанню. Навпаки, здорові океани, стійкі узбережжя та збережені природні ресурси допоможуть забезпечити економічний добробут і екологічну безпеку майбутнім поколінням.

Цей крок Байдена закріплено у парі президентських меморандумів, випущених у понеділок. Термін тривалості заборони не уточнюється.

Як зазначає Bloomberg, на відміну від багатьох попередніх заходів, це рішення має довготривалі наслідки, ускладнюючи можливі спроби Дональда Трампа, коли він повернеться до влади, розширити видобуток нафти та газу.