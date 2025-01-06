Вперше в історії: У Великій Британії вітер обігнав газ у виробництві електрики

Вперше в історії вітрові турбіни забезпечили більше електроенергії у Великій Британії, ніж газові електростанції, хоча країна все ще далеко від амбітних цілей переходу на чисту енергетику до 2030 року, інформує Bloomberg.

За даними Національного оператора енергосистеми (NESO), торік частка вітрової енергетики у загальному енергобалансі країни склала 29%, тоді як газові електростанції забезпечили лише чверть - найнижчий показник із 2013 року.

Велика Британія планує значне розширення вітрової генерації, щоб більш ніж утричі збільшити потужності вітропарків до 2030 року. Очікується, що дешеві відновлювані джерела енергії забезпечать більшість потреб в електроенергії, що дозволить скоротити викиди та знизити витрати для споживачів.

Але зростання частки вітру та скорочення частки газу не завжди приводять до зменшення цін на електроенергію. Через переривчастий характер роботи вітрових станцій газові електростанції залишаються необхідними як резервне джерело енергії. Використання таких станцій лише в критичні моменти може призводити до збільшення вартості електроенергії, пише видання.

За прогнозами, до 2030 року вартість експлуатації газових електростанцій зросте на третину, оскільки їхня роль буде менш регулярною, але все ще критичною.

Уряд Великої Британії також планує реформувати енергетичний ринок, щоб зменшити затори у мережі. Наразі у вітряних регіонах вироблення енергії обмежується через недостатню пропускну здатність для транспортування електроенергії до регіонів із високим попитом. Очікується, що до 2025 року ринок може бути поділений на зони з окремими тарифами, які враховуватимуть баланс попиту та пропозиції.

Торік ще однією важливою зміною стало те, що імпорт електроенергії перевищив частку ядерної генерації, ставши третім за величиною джерелом енергії.

Велика Британія збільшила обсяги імпорту електроенергії з Європи після закриття останньої газової електростанції. Водночас уряд обіцяє знизити залежність від імпорту, зробивши акцент на розвитку власних відновлюваних джерел енергії для скорочення витрат для споживачів.