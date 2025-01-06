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АНАЛІТИКА

«Ще один випадок диверсії». Китайське судно пошкодило інтернет-кабель між Тайванем і США

 

Тайванський телекомунікаційний оператор Chunghwa Telecom і берегова охорона Тайваню заявили, що китайське вантажне судно пошкодило інтернет-кабель поблизу порту Кілунг на північному узбережжі острова. Про це пише Financial Times.

"Це ще один випадок дуже тривожної глобальної тенденції диверсій проти підводних кабелів", - зазначив високопоставлений чиновник з національної безпеки Тайваню.

Судно Shunxing39 зареєстроване під прапором Камеруну, але офіційні особи Тайваню заявили, що воно належить китайській компанії Jie Yang Trading Limited.

Пошкоджений кабель з'єднує Тайвань із західним узбережжям США і належить міжнародному консорціуму. Окрім компанії Chunghwa, до нього входять американський оператор AT&T, японський NTT, Korea Telecom та китайські оператори China Telecom і China Unicom.

"Оскільки нам не вдалося допитати капітана, ми попросили владу Південної Кореї допомогти з розслідуванням у наступному порту призначення судна", - заявив представник берегової охорони Тайваню. Він додав, що судно має прибути до Пусана протягом наступних кількох днів.

Представники берегової охорони Тайваню та інші урядовці додали, що дані відстеження сигналу автоматичної системи ідентифікації судна і супутникові дані показали, що Shunxing39 підняв якір у місці, де був розірваний кабель.

Офіційні особи Тайваню заявляють, що характер руху судна вказує на те, що пошкодження кабелю не було "невинним нещасним випадком".

Chunghwa Telecom зазначила, що з'єднання було негайно відновлено шляхом перенаправлення даних на інші міжнародні підводні кабелі.

"Кораблі, що беруть участь у цих інцидентах, як правило, є застарілими суднами, які не мають великої комерційної діяльності за бортом. Це судно теж у дуже поганому стані. Воно схоже на судна, що входять до складу тіньового флоту Росії", - заявив чиновник з національної безпеки Тайваню.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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