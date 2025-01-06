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АНАЛІТИКА

Макрон заявив, що ядерна програма Ірану близька до точки неповернення

 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у понеділок, що іранська ядерна програма наближається до точки неповернення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання L'Orient Le Jour.

Макрон заявив у понеділок, що Іран є "головним стратегічним і безпековим викликом" на Близькому Сході і буде пріоритетним питанням у діалозі, який він вестиме з новою адміністрацією США Дональда Трампа.

"Іран є головним стратегічним і безпековим викликом для Франції, європейців, у всьому регіоні і за його межами", - сказав Макрон у своїй промові перед французькими послами.

"Прискорення його ядерної програми наближає нас дуже близько до точки неповернення", - додав глава французької держави.

Макрон сказав, що лідери повинні будуть запитати себе, чи варто їм запускати механізм відновлення санкцій проти Ірану до жовтня 2025 року.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи іранську ядерну програму, заявив, що в обраного президента Дональда Трампа є вікно для переговорів, а також зазначив, що розробка ядерної зброї Тегераном не є неминучою.
 

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