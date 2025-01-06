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У Фінській затоці відновили два пошкоджені підводні кабелі
14:20 06.01.2025 |
Комунікаційні кабелі компанії Elisa, які були пошкоджені між Фінляндією та Естонією 25 грудня 2024 року відремонтували.
Про це повідомив фінський мовник Yle із посиланням на заяву компанії, передає "Європейська правда".
Як зазначили в компанії, два підводних кабелі Elisa між Фінляндією та Естонією, які були пошкоджені на Різдво, відремонтовані.
За словами Elisa, на завершення ремонту вплинули погодні умови, а пошкодження підводних кабелів не вплинуло на телекомунікаційні послуги компанії у Фінляндії та Естонії.
Як писали, наприкінці грудня в Балтійському морі зафіксували пошкодження чотирьох підводних кабелів звʼязку.
26 грудня Фінляндія затримала судно Eagle S у звʼязку з обривом одного з кабелів звʼязку. За даними ЗМІ, на судні раніше виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.
На початку січня інформували, що у Фінській затоці почалися ремонтні роботи з відновлення підводного комунікаційного кабелю Elisa.
Детальніше про інциденти читайте у статті "ЄвроПравди" Російська війна йде під воду.
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