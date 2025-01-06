Шведський суперкорабель HMS Belos прибув із місією до Фінської затоки

Спеціальний корабель шведських Військово-морських сил HMS Belos прибув до Фінської затоки в неділю, 5 січня, аби взяти участь у розслідуванні розриву кабелів між Естонією та Фінляндією.

Про це пишуть газета Helsingin Sanomat та Військово-морські сили Фінляндії, передає "Європейська правда".

Зазначається, що екіпаж корабля, який оснащений універсальним рятувальним обладнанням, допомагає фінській владі в розслідуванні пошкодження підводних кабелів.

Як передають журналісти, Belos має виняткові можливості, і шведський флот хвалить його як найсучасніше судно у світі у своїй галузі.

Спеціальний корабель Belos спеціалізується на підводних рятувальних місіях. Він має довжину 105 метрів та ширину 18 метрів, а водотоннажність становить понад 6 тисяч тонн. Його екіпаж налічує близько 40 осіб.

Газета зазначає, що Фінляндія не має рятувального човна типу Belos, оскільки у фінському флоті більше немає підводних човнів.

Belos входить до складу першої підводної флотилії ВМС Швеції разом з п'ятьма підводними човнами. Шведські підводні човни, як і Belos, базуються у Карлскруні.

Цей корабель, як зазначається, має універсальне обладнання для підводних рятувальних місій, а також для підводної розвідки. Судно обладнане вертолітним майданчиком, підводними роботами та барокамерою для водолазів.

Belos також має можливість "динамічного позиціонування", що означає, що він може підтримувати своє положення відносно морського дна без якоря, використовуючи інформацію про місцеперебування і працюючи гребними гвинтами.

Військово-морські сили Фінляндії своєю чергою оголосили, що тісно співпрацюють з Belos. Вони нададуть офіційну допомогу поліції, зокрема, за допомогою протимінного судна Vahterpää, судна для ліквідації нафтових розливів Hylkee і буксирів.

Капітан Туомас Рунола, командир відділу глибоководних занурень ВМС Фінляндії, каже, що в нинішній ситуації підводні човни готові виконати завдання глибоко на дні моря, якщо це буде необхідно.

Нагадаємо, вдень 25 грудня стало відомо, що морський кабель EstLink 2, що сполучає енергосистеми Естонії і Фінляндії, аварійно відімкнувся з невідомих причин. Згодом з'ясувалося, що приблизно у той час там проходили два судна.

Пізніше в Естонії з'ясували, що проблеми є також з кількома кабелями зв'язку.

У відповідь Естонія вирішила вивести патрульні кораблі для охорони енергетичного з'єднання з Фінляндією.