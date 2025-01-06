Алієв знову вимагає покарати представників РФ, винних в катастрофі азербайджанського літака

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повторив свою вимогу щодо покарання для представників РФ, які причетні до авіакатастрофи літака Azerbaijani Airlines, яка сталась в російському повітряному просторі.

Заяву Алієва наводить АЗЕРТАДЖ, повідомляє "Європейська правда".

Слова президента Азербайджану пролунала під час зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, які вижили.

"Можу з упевненістю сказати, що провина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних", - наголосив Алієв.

За його словами, зараз триває процес розшифровки чорних скриньок.

"Упевнений, що найближчим часом ми дізнаємося попередній результат, і все стане на свої місця, вся картина трагедії, що сталася, буде відома. І це, звісно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і покарання винних у ній", - резюмував Алієв.

Нагадаємо, 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.

Згодом Алієв заявляв, що літак був обстріляний із землі. Він також вказав, що Росії слід було б визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості.

Своєю чергою міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв казав, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.