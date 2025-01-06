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Алієв знову вимагає покарати представників РФ, винних в катастрофі азербайджанського літака
14:00 06.01.2025 |
Президент Азербайджану Ільхам Алієв повторив свою вимогу щодо покарання для представників РФ, які причетні до авіакатастрофи літака Azerbaijani Airlines, яка сталась в російському повітряному просторі.
Заяву Алієва наводить АЗЕРТАДЖ, повідомляє "Європейська правда".
Слова президента Азербайджану пролунала під час зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, які вижили.
"Можу з упевненістю сказати, що провина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних", - наголосив Алієв.
За його словами, зараз триває процес розшифровки чорних скриньок.
"Упевнений, що найближчим часом ми дізнаємося попередній результат, і все стане на свої місця, вся картина трагедії, що сталася, буде відома. І це, звісно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і покарання винних у ній", - резюмував Алієв.
Нагадаємо, 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.
Згодом Алієв заявляв, що літак був обстріляний із землі. Він також вказав, що Росії слід було б визнати свою провину, своєчасно перепросити перед Азербайджаном, який вважається дружньою країною, і донести це до громадськості.
Своєю чергою міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв казав, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоєне втручання, встановить слідство.
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