Північне море проблем. Як енергетика стала приводом для «атаки» Трампа на Британію

Обраний президент США Дональд Трамп не зупиняється в гучних зовнішньополітичних заявах, незважаючи на те, що до інавгурації ще два тижні. Цього разу він розкритикував енергетичну політику Великої Британії, вимагаючи "відкрити" Північне море і позбутися "вітряних млинів".

Детальніше про це і причини можливої конфронтації з Лондоном, - у матеріалі РБК-Україна.

Трамп проти британської офшорної енергетики: що сталося

Північне море - один із найстаріших у світі нафтогазоносних басейнів, у якому з початку 2000-х знижується видобуток. Водночас воно стало одним із найбільших регіонів розвитку морської вітроенергетики.

"Велика Британія робить дуже велику помилку. Відкрийте Північне море. Позбавтеся вітряних млинів!", - написав у п'ятницю Трамп у своєму акаунті в соціальній мережі Truth Social.

Під "вітряними млинами" маються на увазі так звані офшорні вітряні електростанції. Офшорними (від англійського "offshore" - прибережний) вітроенергетичні установки називають, оскільки їх будують за 10-12 км від берега, тому що у відкритому морі вітри сильніші та постійніші.

До свого посту Трамп прикріпив посилання на листопадовий звіт про плани американського виробника нафти і газу APA Corp вийти з Північного моря до кінця 2029 року. Компанія чекає, що вже цього року видобуток у цьому регіоні впаде на 20% у річному вираженні.

Коментуючи його зауваження, представник британського уряду лейбористів заявив, що він і надалі віддаватиме пріоритет "справедливому, впорядкованому і процвітаючому енергетичному переходу в Північному морі відповідно до наших кліматичних і правових зобов'язань".

"Нам потрібно замінити нашу залежність від нестабільних ринків викопного палива чистою енергією, яка виробляється у Великій Британії, - це найкращий спосіб захистити платників рахунків і підвищити нашу енергетичну незалежність", - додав він.

Також у відповідь на заяву Трампа тіньовий міністр енергетики в опозиційній Консервативній партії Клер Коутіньйо в дописі в соціальній мережі X наголосила, що "жодна велика економіка не закриває свій внутрішній видобуток нафти і газу... це повне безумство".

Тим часом західні оглядачі вже розмірковують на тему, як ще до офіційного входження в Білий дім майбутній президент стає на шлях конфронтації з британським прем'єром Кіром Стармером.

Яка причина суперечки, пов'язаної з Північним морем

Лейбористський уряд Стармера переміг на виборах з обіцянкою створити низьковуглецеву економіку Великої Британії. Серед заявлених цілей - до кінця десятиліття в 4 рази збільшити потужності офшорної вітроенергетики. І в цих планах Північне море посідає важливе місце.

Чим цей регіон примітний? Розвідка нафти і газу тут почалася в 1960-х роках, а комерційний видобуток - 1975 року. На початку 2000-х років рівень видобутку вийшов на піковий рівень у 4,4 барелів у нафтовому еквіваленті.

Відтоді по мірі виснаження родовищ видобуток знижувався. Згідно з даними регулятора North Sea Transition Authority (NSTA), минулого року в Північному морі видобули близько 1 млн барелів у нафтовому еквіваленті. А до 2029 року видобуток впаде приблизно до 660 тисяч барелів.

У жовтні Лондон підняв податок на непередбачений прибуток для нафтогазових компаній у Північному морі з 35% до 38%. У результаті загальна податкова ставка в секторі досягла 78%, що є одним із найвищих показників у світі. Вона діятиме до березня 2030 року, а уряд хоче використати кошти на проєкти в галузі "зеленої" енергетики.

Податок на прибуток був введений консервативним урядом у 2022 році після різкого зростання цін на енергоносії, пов'язаного з вторгненням Росії в Україну.

Нафтогазові компанії Shell, Exxon Mobil і Chevron йдуть із Північного моря. З моменту введення податку вони продали активи і спробували зосередитися на басейнах в інших регіонах. Очікується, що інвестиції у видобуток нафти і газу до 2029 року знизяться на 30% - до 10,5 млрд доларів.

Біля берегів Великої Британії зараз майже 15 ГВт морських вітрових електростанцій. До 2030 року потужності планується збільшити до 60 ГВт. У Північному морі розташована найбільша у світі станція Dogger Bank на 3,6 ГВт, яку будує британська SSE і норвезька Equinor. Після завершення будівництва вона вироблятиме достатньо електроенергії для забезпечення близько 6 млн будинків.

Що означає невдоволення Трампа і до чого воно може призвести

Кліматичний скептик Трамп давно незадоволений вітряними турбінами і виступає проти вітроенергетики. Він звинувачує турбіни у вбивстві китів і завданні серйозної шкоди людському здоров'ю. Втім, у властивому йому стилі, тобто, не надавши жодного достовірного доказу.

Вихід APA Corp (Apache) з Північного моря став лише приводом для "атаки" на Британію. Але його погляди розходяться з політикою Лондона, який ставить офшорну вітроенергетику в центр своєї стратегії "зеленої" енергетики та зайнятості. Згідно зі звітом, минулого року ВЕС виробили 29% електроенергії в країні. І те, що Трамп називає "вітряними млинами", зараз доволі важливе для забезпечення Великої Британії світлом .

"Він говорить не від імені людей у Великій Британії, а з точки зору свого плану "бурі, дитинко, бурі" і від імені босів великих нафтових компаній, які вклали мільйони в його обрання", - цитує The Guardian головного наукового співробітника британського Greenpeace Дуга Парра.

За його словами, коментарі обраного президента США видають "повне невігластво" щодо ситуації в британській енергетиці. І в тому, що робочі місця в секторі морського видобутку скоротилися вдвічі за 10 років, незважаючи на видачу 400 нових ліцензій. Це доводить, що басейн у Північному морі перебуває в остаточному занепаді.

Виконавчий директор Uplift (група виступає за швидку відмову від видобутку нафти і газу) Тесса Хан згодна з тим, що Трамп піклується про інтереси американських нафтогазових компаній.

"Його команда пронизана нафтогазовими інтересами, які хочуть, щоб решта світу, включно з Великою Британією, сповільнила свій перехід до чистої енергії і залишалася залежною від нафти і газу протягом багатьох років, просто щоб вони могли продовжувати отримувати прибуток", - сказала вона.

Ще до першого президентського терміну Трамп сварився з тодішнім першим міністром Шотландії Алексом Салмондом, називаючи його "божевільним" за дозвіл побудувати вітряну електростанцію поруч із його полем для гольфу в Абердинширі (один із шотландських округів). У словесній війні, яка переросла в судову тяганину, яку Трамп програв, він казав, що це перетворить Шотландію на "пустище третього світу, яке інвестори обходитимуть стороною".

Хоча майбутня енергетична політика Трампа може мати мало стосунку до Великої Британії безпосередньо, політичні розбіжності кажуть про принципово різні погляди з Кіром Стармером. Це не означає, що обидва лідери не знайдуть точок дотику, однак суперечка щодо Північного моря може стати першим зіткненням між ними.