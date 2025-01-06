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АНАЛІТИКА

Маск публічно виступив проти союзника Трампа в Британії

 

Американський мільярдер Ілон Маск публічно виступив проти союзника новообраного президента США Дональда Трампа в Британії Найджела Фараджа. Мільярдер вважає, що партія Фараджа Reform UK потребує нового керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У своїй соцмережі X (Twitter) Маск заявив, що Фарадж "не має необхідних навичок", і наголосив на потребі нового керівника партії.

Як пише Sky News, Маск не уточнив, що саме спонукало його зробити таку заяву.

Однак раніше між ними виникла розбіжність через ставлення до ультраправого активіста Томмі Робінсона. Маск закликав до звільнення Робінсона, тоді як Фарадж дистанціювався, назвавши його "не тим, хто потрібен". До слова, Робінсон був арештований за порушення судового наказу, пов'язаного з наклепницькими заявами про сирійського школяра-біженця.

Що відомо про Найджела Фараджа

Лідер опозиційної партії Reform UK у Великій Британії Найджел Фарадж давно підтримує Дональда Трампа. Зауважимо, що він зробив ставку на підтримку Трампа задовго до перемоги останнього.

Фарадж вже тривалий час знайомий із Трампом. Протягом виборчої кампанії у США він приїздив та відкрито агітував за обраного президента США. Більше того, контакти обох політиків після перемоги Трампа тільки міцнішають.

Нагадаємо, що в окремому матеріалі РБК-Україна розповіло, кого можна віднести до друзів Трампа у Європі, а кого - до справжніх ворогів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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