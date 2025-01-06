У Тирасполі досі сподіваються на безплатний газ з Росії й не хочуть купувати його на біржі

Влада Молдови вважає, що лівий берег Дністра (Придністров'я) досі сподівається на безплатний газ з Росії й тому відмовляється купувати його на біржі, попри критичний стан в енергетиці. Про це розказали міністр енергетики Молдови Костянтин Боросан і в.о. глави компанії "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Представники Молдови ще у грудні пропонували Придністров'ю розглянути можливість закупівлі на румунській біржі.

"До сьогодні ми не отримали жодної відповіді на ці пропозиції", - цитує Боросана видання NewsMaker.

За словами Чебана, Придністров'я мотивує відмову тим, що очікує відновлення постачань від Газпрому.

"Вони [...] рекомендують нам продовжувати переговори з Газпромом. Я думаю, що вони повинні розуміти, що якщо постачання Газпрому не відновиться, то єдиним рішенням буде купувати газ на біржах, за що доведеться платити. Іншого виходу немає", - сказав він в ефірі Pro TV.

Водночас, за словами Боросана, у Придністров'ї після припинення постачання російського газу, попри спроби економити, дефіцит електроенергії вже становить близько 30% від необхідного споживання.

"Навантаження досягає 219 МВт, а максимальне виробництво Молдовської ДРЕС та Дубосарської ГЕС становить лише 154 МВт. Управління цим дефіцитом електроенергії на лівому березі Дністра здійснюється шляхом відключення споживачів, вуличного освітлення, систем водопостачання, промислових зон, сільськогосподарських переробних підприємств тощо. Якщо не вимкнути достатньо споживачів, є ризик повного виходу з ладу системи, бо розподільні мережі на лівому березі перевантажені", - попередив він.