Фінансові новини
- |
- 06.01.25
- |
- 17:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трюдо, ймовірно, піде у відставку з поста прем'єра Канади і лідера партії, - Reuters
09:31 06.01.2025 |
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо найімовірніше, оголосить про свій намір піти у відставку. Імовірність цього зростає, проте, він ще не ухвалив остаточного рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Glode and Mail.
Спочатку видання Glode and Mail повідомило, що Трюдо, як очікується, вже сьогодні оголосить про свій відхід з поста лідера правлячої Ліберальної партії Канади після 9 років перебування при владі. Джерела сказали, що точно не знають, чи справді саме в понеділок буде оголошення про плани піти, але очікують, що це станеться до позачергового заселення ліберальних законодавців у середу.
Своєю чергою відхід Трюдо залишить партію без постійного лідера в той час, коли згідно з опитуваннями ліберали нищівно програють опозиції (консерваторам) на виборах, що мають відбутися до кінця жовтня. ЗМІ пише, що через такі похмурі прогнози дедалі більша кількість ліберальних парламентаріїв публічно закликає Джастіна Трюдо залишити посаду.
Причому йдеться не тільки про лідерство партії, а й посаду прем'єра. У публікації Globe and Mail йдеться про те, що поки що незрозуміло, чи піде Трюдо негайно, чи залишиться на посаді прем'єр-міністра доти, доки не буде обрано нового лідера лібералів.
При цьому Reuters зазначає, що йдеться не тільки про відставку з посади глави правлячої партії, а й посади прем'єр-міністра.
Після опублікованого матеріалу вийшла публікація і в Reuters з посиланням на своє джерело, яке підтвердило ті самі факти.
Агентство пише, що Трюдо обійняв посаду лідера лібералів у 2013 році, коли партія переживала серйозні труднощі і вперше опустилася на третє місце в палаті громад.
Якщо ж прем'єр і справді піде у відставку, то це, ймовірно, спровокує нові проведення швидких виборів, щоб сформувати стабільний уряд, який буде здатний взаємодіяти з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа протягом наступних чотирьох років.
Також Reuters із посиланням на Globe and Mail пише, що Трюдо обговорив з міністром фінансів Домініком Лебланом питання про те, чи готовий він обійняти посаду тимчасового лідера партії та прем'єр-міністра. При цьому додав, що це буде неможливо, якщо Леблан планує балотуватися на посаду лідера.
Нагадаємо, під кінець грудня агентство Reuters теж повідомляло, що Трюдо може втратити свою посаду в січні. Однак в інший спосіб - йому погрожували представити вотум недовіри після того, як Палата громад повернеться із зимових канікул 27 числа.
"Неважливо, хто очолює Ліберальну партію, час цього уряду минув. Ми висунемо чіткий вотум недовіри на наступному засіданні Палати громад", - сказав лідер Нової демократичної партії Джагміт Сінгх.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободи
ТОП-НОВИНИ
|Онлайн-послуга відстрочки частково відновила роботу в «Резерв+» після атаки
|Будь-яке припинення вогню з РФ має передбачати гарантії безпеки для України - Зеленський
|Зеленський про порядок переговорів: Не втрьох, а спочатку з Трампом, потім – із Путіним
|Майка Джонсона переобрали спікером Палати представників США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Німеччині назвали «тривожним дзвінком» ультраправого кандидата на прем'єра в Австрії
|Президент Австрії доручив сформувати уряд лідеру проросійської Партії свободи
|У Лондоні закликали передати Києву заморожені активи РФ
|Байден заборонив буріння нафти на узбережжі Атлантичного та Тихого океанів
|Макрон закликав Україну до «реалістичних дискусій» з територіальних питань
|Вперше в історії: У Великій Британії вітер обігнав газ у виробництві електрики
Бізнес
|До позова Ілона Маска проти OpenAI приєднуються великі технологічні інвестори
|Легкові авто, що ввозяться і виробляються в Україні, з 1 січня мають відповідати еконормам Євро 6
|Китайська SAIC побудує завод у Єгипті та почне випускати там недорогий седан MG5
|У 2024 році найбагатші люди світу рекордно наростили свої статки
|Frore Systems та Samsung анонсують ноутбук з твердотілим охолодженням AirJet — на 50% краща продуктивність та на 16% більший акумулятор
|48-й рік поспіль Ford F-Series став найбільш популярним пікапом в Америці
|Водень програє? Toyota продала в листопаді лише 134 електромобілі на паливних елементах (FCEV)