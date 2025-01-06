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Ізраїль і ХАМАС ведуть переговори про припинення вогню і повернення заручників
09:16 06.01.2025 |
Ізраїль і ХАМАС у неділю обговорювали деталі угоди про припинення бойових дій у Секторі Гази і повернення заручників, повідомляють ЗМІ.
Офіційний представник ХАМАС заявив, що угруповання затвердило список із 34 ізраїльських заручників, які мають бути повернуті в межах угоди, що в кінцевому підсумку може призвести до припинення вогню. Однак, офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу випустив заяву, в якій йдеться, що ХАМАС не надавав список заручників.
"Наразі ХАМАС не надав список заручників", - йдеться в заяві канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.
Джерело видання Jerusalem Post підтвердило, що Ізраїль не отримував від ХАМАС списків заручників, також усе ще невідомо, хто із заручників живий.
Тим часом, за даними 12-го каналу, ХАМАС представив список заручників, але не зазначив, хто залишився в живих.
"Переговори щодо звільнення заручників у Газі та угоди про припинення вогню тривають", - повідомило газеті Jerusalem Post обізнане джерело.
За словами співрозмовників видання, процес іде повільно.
Пізніше в неділю представник ХАМАС надав агентству Reuters копію списку з іменами 34 заручників, яких ХАМАС погодився звільнити в межах можливої угоди про припинення вогню з Ізраїлем.
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