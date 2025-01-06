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АНАЛІТИКА

США попередньо затвердили продаж Саудівській Аравії легких торпед

 

Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Саудівській Аравії партії легких торпед і супутнього обладнання. Головним підрядником виступила американська компанія RTX Integrated Defense Systems.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США.

Зазначається, що королівство Саудівська Аравія оприлюднила запит на придбання двадцяти легких торпед MK 54 MOD 0 (LWT) з повним боєкомплектом на загальну суму 78,5 млн доларів.

До запитаного пакету також увійшли запасні частини, навчальні торпеди MK 54, маніпуляційні форми і контейнери та інші пов'язані з цим елементи логістики та підтримки програми. Загальна вартість програми оцінюється в 78,5 мільйонів доларів.

"Запропонований продаж покращить здатність Королівства Саудівська Аравія стримувати поточні і майбутні загрози шляхом модернізації своїх протичовнових можливостей. Королівство Саудівська Аравія не матиме жодних труднощів з прийняттям цього обладнання на озброєння своїх збройних сил. Запропонований продаж цього обладнання і підтримка не змінять основний військовий баланс у регіоні", - йдеться у повідомленні.

Продаж цієї зброї буде вимагати тимчасової поїздки до Королівства Саудівська Аравія до двох представників уряду США або до двох представників підрядника для технічної підтримки програми та нагляду за управлінням.

Головним підрядником виступить компанія RTX Integrated Defense Systems, що розміщена у Портсмуті, штат Ріверленд.

RTX Corporation (RTX.N) - аерокосмічна та оборонна компанія, що надає передові системи та послуги для комерційних, військових та урядових клієнтів по всьому світу. Компанія працює у трьох сегментах: Collins Aerospace, Pratt & Whitney і Raytheon.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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